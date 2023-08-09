الأربعاء 09 أغسطس 2023
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محافظات

توصيل المياه لـ500 أسرة من الأكثر احتياجا بكفر صقر بالشرقية

مياه الشرقية:توصيل
مياه الشرقية:توصيل المياة مجانى للاكثراحتياجا بكفرصقر، فيتو

أكد المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية  إنه تم توصيل مياه الشرب بالمجان لـ500 أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا بمركز كفر صقر وفقًا لضوابط ومعايير متفق عليها ضمن بنود البروتوكول الموقع بين الشركة ومؤسسات المجتمع المدني. 

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التوصيل بحانوت والرباعى وناطورة وعمرو بن العاص 

وأضح أنه بالفعل تم الانتهاء من توصيل مياه شرب بالمجان للأسر الأكثر احتياجًا بقري ناطورة وحانوت والرباعي وعمرو بن العاص التابعين لرئاسة مركز ومدينة كفر صقر وذلك بهدف توفير حياة كريمة لهم تضمن المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة من مياه شرب نقية مضيفا أن المستحقين يتم اختيارهم وفق عدة معايير أهمها عدم وجود عائل للأسرة وأصحاب الأمراض المزمنة وذوي القدرات والهمم وذلك بعد عمل ابحاث ميدانية للتحقق من أحقية الحالة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي.

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الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية 

وأكد  الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على الدور المجتمعي البارز للجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني في إطلاق المبادرات الإنسانية والنبيلة لرعاية الأسر الأكثر احتياجًا بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم.مشيدا بالتعاون المثمر والبناء بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومؤسسات المجتمع المدني في توفير كوب مياه نظيف لأبناء المحافظة من خلال مد وصلات مياه الشرب للأسر الأكثر إحتياجًا دون تحملهم أي أعباء مالية.

تنفيذ 913مشروع ضمن البرنامح القومى للتنمية 

وأوضح الدكتورمحافظ الشرقية أنه جاري تنفيذ 913 مشروعا ضمن البرنامج القومي لتنمية وتطوير الريف المصري بعدد 41 قرية و740 تابع بمركز الحسينية وذلك لـ رفع كفاءة البنية التحتية من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء وطرق وكباري وغاز طبيعي وإقامة منشآت تعليمية وشبابية وخدمية وتوفير سكن كريم للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم، وذلك تنفيذا  للمبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي تهدف إلى تطوير الريف المصري تهدف ايضا إلى تحسين جودة حياة المواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية والارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لهم وتمكينهم من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتحسين الظروف المعيشية لهم.

الانتهاء من 86 مشروعا بقطاع الصرف الصحي من 183

ولفت المحافظ الى أن معدلات أداء ونسب تنفيذ المشروعات الجارية أنه تم الانتهاء من تنفيذ 86 مشروعا بقطاع الصرف الصحي من إجمالي 183 مشروعا بنسبة تنفيذ بلغت 90 %، كما تم   الانتهاء من تنفيذ 95 مشروعا بـ قطاع مياه الشرب من إجمالي 102 مشروع بنسبة تنفيذ بلغت 99 % والانتهاء من تنفيذ تأهيل وتبطين 25 ترعة بقطاع الري والكباري من إجمالي 36 مشروع و15 كوبري بنسبة تنفيذ بلغت 85 %، والانتهاء من تنفيذ 106 مشروع بقطاع الأبنية التعليمية من إجمالي 107 مشروع بنسبة تنفيذ بلغت 99 %كما تم الإنتهاء من تنفيذ 37 مشروع بقطاع الأبنية التعليمية بنسبة تنفيذ بلغت 100 %

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تنفيذ 40 مشروع بقطاع الصحة من إجمالي 61 

وأضاف محافظ الشرقية إلى أنه تم أيضا الانتهاء من تنفيذ 40 مشروع بقطاع الصحة من إجمالي 61 مشروع بنسبة تنفيذ بلغت 97 % وكذا الانتهاء من تنفيذ 7 مشروعات بقطاع الإسعاف بنسبة تنفيذ بلغت 100 %  والانتهاء من تنفيذ 10 مجمعات حكومية بنسبة تنفيذ بلغت 100 % ومن تنفيذ 10 مجمعات زراعية بنسبة تنفيذ بلغت 100 % والانتهاء من تنفيذ 6 مجمعات سكنية من إجمالي 7 مشروعات بنسبة تنفيذ بلغت 98 % ومن تنفيذ 9 وحدات اجتماعية من إجمالي 10 مشروعات بنسبة تنفيذ بلغت 99 % والانتهاء من تنفيذ 6 مشروعات بقطاع الطرق الداخلية والمحلية من إجمالي 55 مشروع بنسبة تنفيذ بلغت 64 % وايضا الانتهاء من تنفيذ 5 مشروعات بقطاع الغاز الطبيعي من إجمالي 41 مشروع بنسبة تنفيذ بلغت 69%. %.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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شركة مياه الشرب والصرف الصحى المهندس عامر كمال ابو حلاوة مؤسسات المجتمع المدني محافظ الشرقية مياه الشرب بالمجان الدكتور ممدوح غراب

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