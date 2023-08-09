أهلي جدة يقترب من التعاقد مع لاعب نابولي

أصبح نادي أهلي جدة السعودي، قريبا من الحصول على خدمات نجم نابولي الإيطالي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ويدور الأمر حول اللاعب الدولي البولندي بيوتر زيلينسكي نجم نابولي، والذي وافق على الانتقال لصفوف أهلي جدة في الموسم الجديد.

وكتب فابريزيو رومانو خبير سوق الانتقالات في أوروبا "زيلينسكي أعطى الضوء الأخضر بشأن ترحيبه باللعب في أهلي جدة".

وتابع رومانو، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "المفاوضات مستمرة بين أهلي جدة ونابولي".

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ونوه "هناك عرض رسمي من أهلي جدة منذ الأحد الماضي، والفريق السعودي يضغط بقوة لحسم الصفقة في أقرب وقت".

ويرتبط اللاعب البولندي بيوتر زيلينسكي، البالغ من العمر 29 عاما، بعقد مع نابولي حتى 30 يونيو 2024.

أهلي جدة يطرح تذاكر مباراة الحزم

طرح أهلي جدة تذاكر مباراة الفريق الأول لكرة القدم، ونظيره الحزم، الجمعة، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بجدة في افتتاح منافسات دوري روشن السعودي.

وأوضح النادي الجداوي عبر حسابه في تويتر أن التذاكر متاحة إلكترونيا عبر منصة مكاني.

ويعود الفريق الأهلاوي إلى منافسات دوري روشن السعودي بعد غيابه الموسم الماضي إثر هبوطه إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

واستعد الفريق للدوري بمعسكر خارجي في النمسا، كما تعاقد مع الألماني ماتياس يايسله لتولي المهام الفنية.

وعزز صفوفه بكوكبة من النجوم العالمية أمثال الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، والبرازيلي روبيرتو فيرمينو قادمًا من ليفربول الإنجليزي، والسنغالي إدوارد ميندي حارس مرمى تشيلسي الإنجليزي، والفرنسي سانت ماكسيمان من نيوكاسل الإنجليزي، إضافة إلى العديد من الصفقات المحلية، وأبرزها سميحان النابت وفهد الرشيدي وعبد الله عطيف.