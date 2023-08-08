الثلاثاء 08 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

بعد اقترابه من أهلي جدة، فرانك كيسي يشعر بالخيانة من برشلونة

فرانك كيسي، فيتو
فرانك كيسي، فيتو

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن اللاعب الإيفواري الدولي فرانك كيسي، لاعب وسط برشلونة، الذي اقترب من الانضمام لفريق أهلي جدة السعودي، يشعر بأنه تعرض للغدر من قبل إدارة النادي الكتالوني.

ونقلت صحيفة "سبورت" الإسبانية، عن مصادر مقربة من كيسي، إن المدرب تشافي هيرنانديز كان نادرا ما يتحدث معه أثناء فترة الإعداد، في رسالة واضحة بأنه خارج حسابات الفريق، ما دفعه للرحيل.

وأشارت إلى أن كيسي يغادر برشلونة وهو حزين للغاية، ولديه شعور مؤلم بأن برشلونة وقع معه فقط من أجل جني الأموال، حيث حصل عليه كصفقة مجانية من ميلان، ثم وضعه كأولوية في قائمة المبيعات.

Advertisements

وأوضحت أن كيسي ودع برشلونة من الباب الخلفي، وكانت لديه رغبة في الاستمرار وإثبات نفسه مع الفريق الكتالوني.

تفاصيل تعاقد أهلي جدة مع كيسي 

كشفت تقارير صحفية، أن لاعب الوسط الإيفواري الدولي، فرانك كيسي، وقع عقدا رسميا مع أهلي جدة السعودي، للانتقال إلى صفوفه قادما من برشلونة.

ووفقا لصحيفة (الرياضية) السعودية، فإن الأهلي السعودي وقع عقدا رسميا مع الإيفواري فرانك كيسي، لاعب برشلونة، وسيصل اللاعب إلى جدة خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب صاحب الـ26 عاما، سيلتقي بباقي زملائه عقب خضوعه للفحوصات الطبية، حيث سيستعد لخوض أول مباراة في الدوري السعودي للمحترفين، وسيلعب الجمعة المقبل ضد الحزم.

وقدم الأهلي عرضا بقيمة 15 مليون يورو لضم اللاعب، الذي وقع لثلاثة أعوام مقابل 20 مليون يورو في الموسم.

وكان كيسي قد انضم لصفوف برشلونة في الموسم الماضي، في صفقة انتقال حر قادما من ميلان الإيطالي.

وشارك اللاعب مع البارسا في 24 مباراة، سجل فيها هدفا وصنع آخر.

فرانك كيسي لاعب برشلونة إلى أهلي جدة

مفاجأة جديدة بشأن عودة نيمار إلى برشلونة قبل الموسم الجديد

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

برشلونة فرانك كيسي أهلي جدة كيسي تشافي هيرنانديز

مواد متعلقة

برشلونة ينسحب من صفقة بديل عثمان ديمبلي

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وتوتنهام في كأس جوان جامبر 2023

تفاصيل تعاقد أهلي جدة مع فرانك كيسي لاعب برشلونة

برشلونة، برناردو سيلفا يطالب جوارديولا بتنفيذ وعده

الأكثر قراءة

تنسيق الكليات، موعد إعلان تنسيق المرحلة الثانية 2023 والمؤشرات الأولية

بيان عاجل للحكومة بشأن تفشي مرض الدرن في مصر عبر النازحين إليها

الصحف الإنجليزية تبرز موقف محمد صلاح من الانتقال للدوري السعودي

سعر جرام المعدن الأصفر اليوم الثلاثاء 8-8-2023 ، مؤشر الذهب بالبورصة المصرية

المنتخب يرد، هل يتم استبعاد كهربا من معسكر سبتمبر بسبب الإيقاف

تنسيق الجامعات 2023، التعليم العالي تنشر وثيقة كيفية ترتيب رغبات الطلاب

لتجنب الحبس والغرامة، خطوات التصالح في محضر سرقة التيار الكهربائي

أوسوريو يتمسك باستمرار شيكابالا

Advertisements

منوعات

المزيد

زووم تعيد موظفيها إلى المكاتب لهذا السبب

الشيخ الشعراوي من ضيوفه، عم محمد يوزع طعاما على الغلابة منذ 45 عامًا (صور)

توقعات الأبراج حظك اليوم الثلاثاء 8-8-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الثلاثاء 8-8-2023 أبراج الثور والجوزاء والحمل

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الثلاثاء

سعر جرام الذهب، ارتفاع أسعار المعدن الأصفر اليوم الثلاثاء 8-8-2023

آخر تطورات أسعار الدولار في مصر مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 8-8-2023 في بداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

محاولة اغتيال زيلينسكي.. جهاز الأمن الأوكراني يكشف الكواليس وسيدة روسية كلمة السر (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تلاوة رائعة للشيخ إبراهيم الفشني من سورة الحجرات (فيديو)

هل المريض ملزم بقضاء الصلاة الفائتة حال فقدان الوعى أو الغيبوبة؟

عالم أزهري: الطلاق العاطفى سببه خلل فى اتباع منهج الله بشأن العلاقة بين الزوجين

المزيد
الجريدة الرسمية