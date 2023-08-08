بعد اقترابه من أهلي جدة، فرانك كيسي يشعر بالخيانة من برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن اللاعب الإيفواري الدولي فرانك كيسي، لاعب وسط برشلونة، الذي اقترب من الانضمام لفريق أهلي جدة السعودي، يشعر بأنه تعرض للغدر من قبل إدارة النادي الكتالوني.

ونقلت صحيفة "سبورت" الإسبانية، عن مصادر مقربة من كيسي، إن المدرب تشافي هيرنانديز كان نادرا ما يتحدث معه أثناء فترة الإعداد، في رسالة واضحة بأنه خارج حسابات الفريق، ما دفعه للرحيل.

وأشارت إلى أن كيسي يغادر برشلونة وهو حزين للغاية، ولديه شعور مؤلم بأن برشلونة وقع معه فقط من أجل جني الأموال، حيث حصل عليه كصفقة مجانية من ميلان، ثم وضعه كأولوية في قائمة المبيعات.

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وأوضحت أن كيسي ودع برشلونة من الباب الخلفي، وكانت لديه رغبة في الاستمرار وإثبات نفسه مع الفريق الكتالوني.

تفاصيل تعاقد أهلي جدة مع كيسي

كشفت تقارير صحفية، أن لاعب الوسط الإيفواري الدولي، فرانك كيسي، وقع عقدا رسميا مع أهلي جدة السعودي، للانتقال إلى صفوفه قادما من برشلونة.

ووفقا لصحيفة (الرياضية) السعودية، فإن الأهلي السعودي وقع عقدا رسميا مع الإيفواري فرانك كيسي، لاعب برشلونة، وسيصل اللاعب إلى جدة خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب صاحب الـ26 عاما، سيلتقي بباقي زملائه عقب خضوعه للفحوصات الطبية، حيث سيستعد لخوض أول مباراة في الدوري السعودي للمحترفين، وسيلعب الجمعة المقبل ضد الحزم.

وقدم الأهلي عرضا بقيمة 15 مليون يورو لضم اللاعب، الذي وقع لثلاثة أعوام مقابل 20 مليون يورو في الموسم.

وكان كيسي قد انضم لصفوف برشلونة في الموسم الماضي، في صفقة انتقال حر قادما من ميلان الإيطالي.

وشارك اللاعب مع البارسا في 24 مباراة، سجل فيها هدفا وصنع آخر.