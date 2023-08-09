الأربعاء 09 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

الحكم على توري لينز بالسجن 10 سنوات بتهمة إطلاق النار على ميجان ذي ستاليون

توري وميجان، فيتو
توري وميجان، فيتو

ميجان ذي ستاليون، حكمت المحكمة في ولاية لوس أنجلوس الأمريكية، منذ قليل، بالسجن علي المغني، توري لينز لمدة 10 سنوات بتهمة إطلاق النار على قدم المغنية السمراء ميجان ذي ستاليون.

 

توري لينز مذنب

وقررت هيئة المحلفين في ولاية لوس أنجلوس الأمريكية، أن مغني الراب الكندي توري لينز مذنب،  بإطلاق النار على المغنية ميجان ذي ستاليون.

ووجهت المحكمة للمغني توري لينز، ثلاث تهم جنائية، وهي إهمال إطلاق سلاح ناري، والاعتداء بسلاح ناري شبه آلي، وحمل سلاح ناري محشو وغير مسجل.

يذكر أن حادثة إطلاق توري لينز، النار، على ميجان ذي ستاليون، وقعت في عام ٢٠٢٠، حيث أطلق النار عليها من سلاح ناري، وإصابتها في قدمها.

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ومن جانبهم اعترضت عائلة توري لينز، على الحكم، حيث صرخ العديد من أفراد عائلة توري لينز، بعد قراءة الحكم، بما في ذلك والده وزوجة أبيه.

فيما كان ينتظر توري لينز، حكم بالسجن يقارب الـ 22 عامًا، بعد أن وجدته المحكمة مذنبا، على أن يصدر الحكم اليوم ٩ أغسطس بالسجن لمدة ١٠ سنوات.

 

احتمال هروب توري من البلاد

وكانت مصادر مرتبطة بالقضية، كشفت أن محامي توري لينز، كانوا على اتصال بمسئولي الهجرة، قبل صدور الحكم الإدانة، وقد قيل أن هناك احتمالا قويا بأن توري لينز سيضطر لمغادرة البلاد، هروبا من السجن.

ويأتي هذا الحكم ختاما لـ أسبوعين عصيبين في المحكمة، والتي شهدت الاستماع إلى عدد من الشهود، لسرد ما حدث في تلك الليلة، كما أن  ميجان أدلت بشهادتها، مشيرة بإصبعها إلى توري لينز بصفته مطلق النار عليها.

وقالت ميجان ذي ستاليون، إنها شاهدت توري لينز في تلك الليلة مع البندقية، موضحة أنها تتذكر أنه أطلق النار عليها، خلال جلوسه في سيارته الكاديلاك إسكاليد، وادعت أنه صرخ عليها قائلا: "ارقصي، أيتها ….." وشهدت أيضًا أن توري عرض عليها مليون دولار للتكتم على الموضوع والصلح.

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