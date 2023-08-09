الأهلى، تفاصيل مفاجأة كولر في الموسم القادم

الأهلى، قال الاعلامى محمد شبانه عبر برنامجه الإذاعى من الآخر المذاع على إذاعة شعبى fm إن كريم نيدفيد لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سوف يكون مفاجأة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر خلال منافسات الموسم القادم.

كريم نيدفيد مفاجأة كولر في الموسم القادم

وأوضح شبانه أن كولر مهتم بكريم نيدفيد بدرجة كبيرة وأنه أعطى تعليمات للمعد البدنى بالفريق بوضع برنامج خاص لإعداد نيدفيد للموسم المقبل.

وواصل شبانه تصريحاته قائلًا: "مولر يرى أن كريم نيدفيد هو البديل الأمثل لتعويض رحيل حمدى فتحى الذي أنتقل الى نادي الوكرة القطري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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مصير والتر بواليا

من ناحية أخرى أكد الإعلامي محمد شبانة، أن الأهلي يدرس وضع الكونغولي والتر بواليا على قائمة الانتظار، في ظل رغبة اللاعب بفسخ عقده والرحيل مجانا، مع إمكانية انتقاله لنادي الزمالك.

وقال شبانة: "الأهلي أغلق الباب أمام الصفقات الجديدة باستثناء صفقة المهاجم الجديد الذي سيحسم قريبا، بعد رحيل الجزائري القندوسي على سبيل الإعارة".

وأوضح: "الأهلي تلقى عروضا عربية من الجزائر والمغرب والكويت، ولكن هناك رغبة لإعارته محليا سواء لنادي زد أو فاركو، حتى يكون تحت أنظار كولر، تحسبا لعودته مستقبلا، في حال رحيل أليو ديانج أو بيرسي تاو في المستقبل".

وأضاف: "النادي الأهلي سيكتفي بالصفقات الثلاثة إمام عاشور ورضا سليم والمهاجم الأجنبي".

وواصل: "هناك رغبة لدى كولر في تمديد عقد علي معلول لموسم آخر بخلاف الموسم القادم، وبيرسي تاو لازال في عقده موسمين وليس موسم واحد".

محمد عبد المنعم أفضل مدافع

رابطة الأندية، أعلنت رابطة الأندية المحترفة عن اختيار أفضل مدافع في بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم 2022-2023.

وجاء محمد عبد المنعم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضمن الاختبارات التى أعلنت عنها رابطة الأندية المحترفة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

ونشر الحساب الرسمي لرابطة الأندية المحترفة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر صورة لمحمد عبد المنعم مدافع الأهلى ومحمود مرعى مدافع فيوتشر وعمر فايد مدافع المقاولون العرب وأحمد رمضان بيكهام مدافع سيراميكا كليوباترا لاختيار أفضل مدافع بالدورى المصرى للموسم 2022-2023.



وكانت رابطة الأندية قد أعلنت عن المرشحين لجائزة أفضل مدافع في موسم 2024/2023 وشهدت القائمة غياب مدافعي النادي الأهلي، علي الرغم من أن المارد الأحمر الأقوي دفاعيا هذا الموسم.

وجاءت الاختيارات على النحو التالي:

المرشحون لجائزة أفضل مدافع في الموسم

محمود علاء لاعب الاتحاد السكندري

حسام عبد المجيد لاعب نادي الزمالك

علي جبر لاعب بيراميدز

محمد دبش لاعب المصري

محمد هاني أفضل ظهير أيمن في الموسم

أعلنت الصفحة الرسمية لرابطة الأندية المحترفة، أفضل ظهير أيمن بالدوري المصري بناء على استفتاء الجماهير.

وأعلنت الصفحة أن الجمهور اختار محمد هاني كأفضل ظهير أيمن هذا الموسم في الدوري المصري، وعلقت الصفحة: أداء استثنائي قدمه لاعب النادي الأهلي مساهمًا في فوز فريقه بلقب الدوري.

واستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر علي خوض مباراتين وديتين في معسكر الإعداد بالنمسا المنتظر انطلاقه في ٢٨ أغسطس الجاري وحتى ٦ سبتمبر القادم.

محمد الشناوي أفضل حارس في الموسم

أعلنت رابطة الأندية المصرية اختيار محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، أفضل حارس مرمى في الدوري المصري 2022-2023 بتصويت الجمهور.

ونشرت رابطة الأندية صورة لمحمد الشناوي وعلقت: "حافظ على نظافة شباكه في 17 مباراة، قاد فريقه للتتويج بلقب الدوري، محمد الشناوي أفضل حارس مرمى في الدوري المصري 2022-2023 بتصويت الجمهور.