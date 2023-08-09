تقارير صحفية: الوداد يفشل في الحفاظ على لاعبه يحيى عطية الله

كشفت تقارير صحفية مغربية، أن إدارة نادي الوداد الرياضي المغربي، فشلت في إقناع يحيى عطية الله بتجديد تعاقده والاستمرار ضمن صفوف الفريق لمواسم مقبلة، وذلك بعد انتهاء عقده.

وقالت التقارير الصحفية المغربية، أن اللاعب يرفض حتى الآن تجديد تعاقده مع الوداد الرياضي، خاصة في ظل تلقيه أكثر من عرض من أندية عربية وأوروبية.

ويعكف يحيى عطية الله صاحب الـ28 عاما، حاليا على دراسة العروض التي تلقاها من أجل حسم مستقبله سواء بالاستمرار في صفوف الوداد أو الرحيل وخوض تجربة جديدة.

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وارتبط اسم اللاعب يحيى عطية الله خلال الفترة الأخيرة بالنادي الأهلي، حيث تردد وجود مفاوضات بين اللاعب وإدارة القلعة الحمراء، وهو ما لم يتأكد حتى الآن.

قائمة النادى الأهلى الأولية للموسم الجديد

وعلى جانب آخر، أرسل النادى الأهلى القائمة الأولية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى اتحاد الكرة وذلك بعد انتهاء الموعد الأخير لتقديم القوائم الأولى للأندية أمس الثلاثاء.

وشهدت قائمة النادى الأهلي الأولية للموسم الجديد قيد كل من:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

في خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمود متولي ورامي ربيعة ومحمد هاني وأكرم توفيق وكريم فؤاد وخالد عبد الفتاح.

في خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي "أفشة" وأحمد نبيل "كوكا" ومحمد فخري وكريم وليد “نيدفيد” وأحمد قندوسي.

في خط الهجوم: أحمد عبد القادر وبيرسي تاو وطاهر محمد طاهر ومحمود عبد المنعم "كهربا" ومحمد شريف.

وتم تم قيد خمسة لاعبين تحت السن وهم مصطفى مخلوف وكريم الدبيس مواليد ز محمد الضاوي كريستو محمد زعلوك ومعتز محمد.

الجدير بالذكر أن ثنائى المارد الأحمر الجدد إمام عاشور القادم من صفوف فريق ميتلاند الدنماركي ورضا سليم القادم من صفوف فريق الجيش الملكي المغربي سوف يتم قيدهم في قائمة الفريق الأحمر الثانية استعدادا لمنافسات الموسم القادم.

قائمة الراحلين عن الأهلى فى الميركاتو الصيفي

وتضم قائمة الراحلين عن الأهلي عدد كبير من اللاعبين، أبرزهم حمدي فتحي الذي رحل إلى صفوف الوكرة القطري.

فيما عاد البرازيلي برونو سافيو إلى صفوف نادي بوليفار البوليفي، بعد قضائه موسمًا واحدًا في صفوف النادي الأهلي وذلك عقب فسخ عقده.

وانتقل شادي حسين إلى صفوف فريق زد وأيمن أشرف إلى صفوف البنك الأهلي.

كما انتقل علي لطفي إلى صفوف فريق زد بشكل نهائي.

الأهلي تخلى أيضا عن الموزمبيقي لويس ميكيسوني الذى رحل إلى سيمبا التنزاني بعد فك الارتباط مع النادي الأهلي عقب انتهاء إعارته أيضا إلى أبها السعودي.

ورحل حسام حسن إلى سموحة بشكل نهائى بعد تفعيل بند الشراء من الأهلي عقب انتهاء إعارته إلى النادي الساحلي.

كما رحل مصطفى فوزي وأحمد سيد عبد النبي ثنائى الأهلي الشاب إلى زد بعد انتهاء إعارتهما حيث تواجد الأول فى الداخلية فى حين تواجد الثاني فى زد معارا قبل شرائه بشكل نهائى من قبل الأخير بعد صعوده رسميًا إلى الدوري الممتاز.

فيما ما رحل مصطفى سعد ميسي عن القلعه الحمراء بعد انتهاء إعارته مع نادى سموحة السكندرى لينتقل إلى زد، ورحل محمد اشرف الظهير الأيسر للأهلي إلى نادي زد.

كما اقترب محمد محمود من الانتقال الى صفوف فريق فيوتشر إف سي واقترب عمار حمدي لاعب الأهلي من الرحيل عن القلعه الحمراء خلال الساعات القليلة المقبلة بعد وضعه علي قائمة الانتظار في الأهلي.

ويملك اللاعب أكثر من عرض ابرزها سيراميكا كليوباترا وزد والمقاولون العرب.

واقترب العربى بدر من الانتقال الى نادي الجونة في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع الأهلى.

ومن المنتظر أن تشهد الساعات القليلة المقبلة فسخ النادى الأهلى عقد اللاعب الكونغولى والتر بواليا نظرا لعدم حاجة الفريق إلى خدماته وكذلك إعارة اللاعب الجزائري أحمد قندوسى في ظل رغبة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق في التعاقد مع مهاجم أجنبي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.