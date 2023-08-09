الأربعاء 09 أغسطس 2023
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حوادث

إصابة شخص في حادث تصادم بالقليوبية

اصابة شخص في حادث
اصابة شخص في حادث تصادم، فيتو

لقى شخص  مصرعه إثر حادث دراجة نارية وسيارة على طريق الخصوص – مسطرد دائرة مركز شرطة شبين القناطر وتم نقل الجثة إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد ورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة على طريق الخصوص – مسطرد ووجود متوفى.
انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ وبين وقوع الحادث بين دراجة نارية قيادة " ك ج س " 26 سنة " وسيارة نصف نقل بسبب السرعة واسفر الحادث عن مصرع قائد الدراجة وتم نقل الجثة الى المستشفى وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق فامرت بالتصريح بدفن الجثة وسؤال قائد السيارة وطلبت تحريات المباحث حول الحادث.

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حوادث الطرق

وبلغت حوادث السيارات على الطرق 9992 حادثة خلال عـام 2019 مقابل 8480 حادثة عام 2018، بنسبة ارتفاع قدرها 17.8٪، بحسب ما أكد تقرير صادر عن  الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وبحسب ما أكد المركزي للإحصاء ارتفعت أعداد الوفيات الناتجة عن حوادث السيارات إلى 3484 متوفيا عام 2019 مقابل 3087 متوفيا عام 2018 بنسبة قدرها 12.9٪. وجاءت أبرز الإحصائيات في التقرير كالتالي:

 

- بلـغ معدل حوادث السيارات بالنسبة للسكان 1.0 حادثة 10 آلاف نسمة.

 

- بلغ المعدل بالنسبة للمركبات 0.9 حادثة 1000 مركبة.

 

-  بلغ معدل الوفيات 3.6 متوفى /100 ألف نسمة، 30.3 متوفى / 100 لألف مركبة عام 2019.

 

- ارتفاع معدل حوادث السيارات إلى 27.4 حادثة / يوم عام 2019 مقابل 23.2 حادثة / يوم عام 2018.

 

- بلغ معدل حوادث السيارات منسوبا لأطوال الطرق المرصوفة 5.5 حادثة /100 كيلو متر عام 2019 مقابل 4.7 حادثة /100 كيلومتر عام 2018.

العنصر البشري

وأكد التقرير أن السبب الرئيسى لحوادث السيارات إلى العنصر البشري، حيث بلغت نسبته 79.7٪، يليه عيوب فنية فى المركبة 13.5٪ من إجمالي أسباب الحوادث على الطرق عام 2019.

 

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