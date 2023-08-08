برشلونة يخطف فوزا مثيرا أمام توتنهام 2/4 ويتوج بكأس خوان جامبر (فيديو)

حقق فريق برشلونة الإسباني فوزا على نظيره توتنهام الإنجليزي، بنتيجة 4 / 2 في المباراة الودية التي جمعتهما في بطولة كأس خوان جامبر الودية، ليتوج الفريق الكتالوني باللقب.

تقدم برشلونة بهدف مبكر في الدقيقة الثالثة عن طريق روبرت ليفاندوفسكي، بعد انطلاقة سريعة عن طريق رافينيا على الجبهة اليمنى أنهاها بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء تجاه روبرت ليفاندوفسكي الذي استقبل الكرة بتسديدة قوية سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

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ومين غيره يعملها 🔥💣 ليفاندوفسكي يسجل الأول للبرسا في مرمى توتنهام بعد مرور دقيقتين فقط!#ONTime_Sports pic.twitter.com/owHEe4olAl — OnTime Sports (@ONTimeSports) August 8, 2023

وفي الدقيقة الخامسة، أهدر برشلونة فرصة الهدف الثاني بعد تسديدة قوية عن طريق رافينيا مرت أعلى العارضة العلوية للمرمى.

وفي الدقيقة 20، واصل برشلونة إهدار الفرص بعد تسديدة قوية من روبرت ليفاندوفسكي من خارج حدود منطقة الجزاء تصدى لها الحارس جوليلمو فيكاريو وأبعد الخطورة عن مرماه.

وفي الدقيقة 24، أحرز توتنهام هدف التعادل عن طريق أوليفر سكيب، بعد عرضية أرضية من الجبهة اليسرى عن طريق إيفان بيريسيتش استقبلها جيوفاني بتسديدة ارتدت من القائم ليتابعها أوليفر سكيب بتسديدة في الشباك.

وفي الدقيقة 37، أحرز توتنهام الهدف الثاني عن طريق أوليفر سكيب بعد عرضية متقنة من الجبهة اليسرى عن طريق إيفان بيريشيتش إلى داخل منطقة الجزاء حيث استقبلها أوليفر سكيب برأسية قوية سكنت الشباك في منتصف المرمى.

وفي الشوط الثاني، أجرى الفريقان عدة تبديلات ونشط لاعبو برشلونة بهدف تعديل النتيجة إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل حتى الدقيقة 81، التي شهدت إدراك فيران توريس هدف التعادل الثاني بعد تمريرة من لامين يامال.

وفي الوقت بدل الضائع، خطف برشلونة هدف الفوز الثالث عن طريق إنسو فاتي الذي استغل تمريرة بينية لينفرد بحارس توتنهام ويسددها أرضية قوية على يمين حارس السبيرز.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، أحرز عبد الصمد الزلزولي الهدف الرابع لفريقه، ليخطف للبارسا فوزا مثيرا بنتيجة 4 / 2.

تشكيل برشلونة أمام توتنهام

لعب تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة، أمام توتنهام بتشكيل ضم كلا من:

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: بالدي، رونالد أروخو، كوندي، إريك جارسيا.

خط الوسط: جافي، بيدري، فرينكي دي يونج، روميو.

خط الهجوم: ليفاندوفسكي، رافينها.

تشكيل توتنهام ضد برشلونة

فيما لعب أنجي بوستيكوجلو مدرب توتنهام ضد برشلونة بتشكيل على النحو الآتي:

حراسة المرمى: فيكاريو.

خط الدفاع: ريجيلون، داير، سانشيز، بورو.

خط الوسط: بيسوما، لو سيلسو، سكايب.

خط الهجوم: بيريزيتش، ريتشارليسون، سولومون.

جاءت المباراة المباراة ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد، حيث يبدأ برشلونة النسخة الجديدة من الدوري الإسباني ورحلة الدفاع عن لقبه المحلي بمواجهة خيتافي يوم الأحد المقبل.

أما توتنهام فسيبدأ مشواره في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي بمواجهة برينتفورد في اليوم نفسه.