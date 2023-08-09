الأربعاء 09 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

دين ودنيا

هل الأم غير ملزمة بإرضاع طفلها؟ رد حاسم من أمين الفتوى

الشيخ أحمد وسام،
الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، فيتو

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأم تؤجر على إرضاعها لطفلها لمدة عامين هجريين كاملين، لافتا إلى أن الأم لها عظيم الثواب لالتزامها بطاعة الله سبحانه وتعالى فى قوله سبحانه وتعالى: "وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ".

هل الأم ملزمة بإرضاع طفلها 

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حواره، ببرنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس": "فى حال وجود عارض يمنع الرضاعة الطبيعة فلا إثم عليها، فإذا قرر الطبيب أن الطفل يجب ألا يرضع من ثدى أمه نظرا لظروف طبية والرضاعة بلبن صناعى، ولو حصل الفطام قبل عامين ما دام يحقق مصلحة الأم والطفل، فالعامان كاملان هما الأصل لكن إذا حدث غير ذلك فلا مانع".

Advertisements


واستكمل: "الحديث عن أن الأم غير ملزمة بالإرضاع أو إن زوجها يعطيها أجر على الرضاعة، فهذا غير صحيح، ولا أصل له فى الإسلام، وما ورد عن العرب إنهم كان يرسلون أبنائهم للإرضاع فهو له أسباب، لكن لا يوجد أم قالت الإرضاع ليس واجبا عليها، بإجماع الفقهاء إن المرأة واجب عليها الإرضاع ولا يشترط الأجرة على الإرضاع".
 

مدى إلزام الأم بإرضاع ولدها

وفي هذا السياق ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه “ما مدى إلزام الأم بإرضاع ولدها حال قيام الزوجية؟”، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي: 

يجب على الأم شرعًا إرضاع ولدها حال قيام الزوجية ما لم يمنعها عن ذلك سببٌ معتبرٌ عرفًا وشرعًا؛ مِن نحو مرضٍ، أو انعدامِ لبنٍ، ونحوهما من الأسباب المعتبرة، ولا تستحق الأجرة على ذلك شرعًا؛ لأن امتناعها عن إرضاع الصغير حال قيام الزوجية يؤدي إلى النفرة بين الزوجين؛ ممَّا يكون سببًا في تفويت مصالح هذا النكاح، ولأن عرف المسلمين جرى على عدم طلب الأمهات الأجرة على إرضاع أولادهن.

وتهيب دارُ الإفتاء المصرية بأن يمتنع غيرُ المتخصصين مِن الخوض في مثل هذه المسائل؛ لأن هذا مما يُشعِل الفتن، ويُهَدِّد استقرار الأسرة، كما تهيب بالأمهات أن يمتنعن مِن الانسياق خلف هذه الدعاوى الهدَّامة التي يُقصد بها تخليهن عن واجباتهن تجاه أولادهن، وإفسادهن على أزواجهن، وزعزعة الثوابت الأسرية؛ ممَّا يؤدّي إلى الإضرار بوَحدة المجتمع واستقراره.

txt

أمين الفتوى يوضح حكم الشرع فى تقاضي الزوجة أجرًا على الرضاعة (فيديو)

txt

دراسة تكشف تأثيرات الرضاعة الطبيعية على مدى تحصيلهم الدراسي في الثانوية العامة

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية


 

دار الإفتاء هل الأم ملزمة بإرضاع طفلها مدى إلزام الأم بإرضاع ولدها إرضاعها لطفلها

مواد متعلقة

أمين الفتوى يوضح حكم الشرع فى تقاضي الزوجة أجرًا على الرضاعة (فيديو)

أمين الفتوى: يجوز التفضيل بين الأبناء في الميراث في هذه الحالة

ما حكم الشرع فى الاتصال ببرامج تفسير الأحلام، وهل علي إثم في ذلك؟.. أمين الفتوى يجيب

أمين الفتوى: يجوز للمرأة إمامة أبنائها بالصلاة فى هذه الحالة

الأكثر قراءة

الشركة الشرقية للدخان: علبة السجائر الكليوباترا بـ 24 جنيه

أبرزها إنشاء رقم قومي لكل عقار، 7 قرارات عاجلة لمجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي

حقيقة طلب أحمد فتوح فسخ التعاقد مع الزمالك

سعر كتاب المعاصر 850 جنيها، والأهالي يستغيثون من ارتفاع أسعار الكتب الخارجية

أحمد عيد يرد على نجل مرتضى منصور: هي البطولات وقف القيد وبيع النجوم

الأهلى، تفاصيل مفاجأة كولر في الموسم القادم

سعر جرام الذهب بمنتصف اليوم الأربعاء، المؤشر العالمي للمعدن الأصفر 9-8-2023

استناه لما خلص صلاته وطعنه، شهود عيان يكشفون تفاصيل جديدة في مقتل عامل بالوايلي

Advertisements

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج حظك اليوم الأربعاء 9-8-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 9-8-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

إعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الأربعاء 9-8-2023 أبراج الحمل والجوزاء والثور

قطيع من الأغنام يعبر طريقا رئيسيا في ولاية أمريكية بقوة القانون (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العدس مساء اليوم الأربعاء 9-8-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 9-8-2023 في السوق المحلي

سعر الجنيه مقابل الدولار بختام تعاملات اليوم الأربعاء

آخر تحديث في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم

المزيد

انفوجراف

دليلك الكامل لأداء الصلاة على الشواطئ أو أماكن التنزه (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل الأم غير ملزمة بإرضاع طفلها؟ رد حاسم من أمين الفتوى

ادع بها وقتما شئت، من أدعية وأذكار النبي الكريم الصحيحة

عالم أزهري: الإسلام دين لا يعرف الجمود والاجتهاد مطلوب من أجل التجديد

المزيد
الجريدة الرسمية