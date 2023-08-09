شركة أمريكية تقترب من شراء حصة في باريس سان جيرمان

تسعى إحدى الشركات الأمريكية، لشراء حصة في ملكية نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال الفترة المقبلة.

وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، اليوم الأربعاء، عن لقاء جمع ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، بكبار مسؤولي شركة (Arctos Partners) للاستثمار الخاصة الأمريكية، لمناقشة شراء حصة في النادي الفرنسي.

ممثلو الشركة الأمريكية يجتمعون مع ناصر الخليفي

ووصل ممثلو شركة الاستثمار من الولايات المتحدة للاجتماع مع ناصر الخليفي، أمس الثلاثاء.

وأعربت صناديق الاستثمار الأمريكية في السابق عن اهتمامها بالاستثمار في نادي العاصمة الفرنسية، لكن يبدو الآن أن شركة (Arctos Partners) يمكن أن يتم الإعلان عنها كمساهمين أقلية في غضون الشهرين المقبلين، حيث من المتوقع أن تتراوح حصة الصندوق الاستثماري الأمريكي بين 5% و15%.

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وخلال جولة ما قبل الموسم للفريق الفرنسي في اليابان، التقى رئيس النادي أيضًا مستثمرين آسيويين لمناقشة الفرصة لشراء حصة أقلية في النادي، ومع ذلك، بعد انتهاء الاجتماع الذي استمر 3 ساعات ونصف الساعة مع Arctos Partners، يبدو أن الخليفي يتجه إلى الاستثمار الأمريكي بدلًا من ذلك، وتستهدف Arctos Partners ضخ الأموال وتطوير النادي من حيث التسويق وزيادة الإيرادات.

ورجحت التقارير أن صفقة بيع حصة من أسهم النادي الباريسي لصندوق الاستثمار الأمريكي ستتم بشكل رسمي في غضون شهرين.

يذكر أن ملاك باريس سان جيرمان استحوذوا على ملكية النادي في أوائل صيف 2011.

ويشار إلى أن باريس سان جيرمان سيفتتح حملة الدفاع عن لقب الدوري الفرنسي بمواجهة لوريان، يوم السبت المقبل.

باريس سان جيرمان يسعى لضم لاعب جديد من برشلونة

ويسعى نادي باريس سان جيرمان، للحصول على خدمات نجم آخر من صفوف برشلونة، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وبات باريس سان جيرمان على أعتاب ضم عثمان ديمبلي من برشلونة، بعدما قدم اللاعب، طلبًا للرحيل عن النادي الكتالوني، ويتبقى فقط دفع 50 مليون يورو لحسم الصفقة.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن عثمان ديمبلي ليس اللاعب الوحيد الذي طارده باريس سان جيرمان من صفوف برشلونة، لكن سان جيرمان حاول التوقيع بالفعل مع جافي هذا الصيف.

وأشارت إلى أن باريس سأل برشلونة حول إمكانية بيع جافي، عبر وسيط موثوق، لكن الفريق الكتالوني رد بأنه لا يفكر في هذا الأمر مطلقا.

وأوضحت أن لويس إنريكي مدرب باريس، مغرم بأسلوب لعب جافي، كما أن وكيل اللاعب صديق مقرب من المدير الفني لسان جيرمان.