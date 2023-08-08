الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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رياضة

الهلال السعودي يرفع عرضه إلى 45 مليون يورو لضم نجم باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان،
باريس سان جيرمان، فيتو

يسعى ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان، الاستفادة من إغراءات الدوري السعودي لبيع أحد نجوم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية، إلى فريق الهلال السعودي.

وكتب فابريزيو رومانو خبير سوق الانتقالات الأوروبية عبر حسابه على تويتر، أن الهلال السعودي رفع عرضه المالي من 30 إلى 45 مليون يورو لضم لاعب الوسط الإيطالي ماركو فيراتي.

وأضاف رومانو عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، أن ناصر الخليفي لا ينوي قبول هذا العرض المالي.

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وأشار إلى أن الهلال السعودي إذا لم يرفع العرض المالي مرة أخرى، فإن فيراتي سيبقى في صفوف الفريق الباريسي بالموسم الجديد.

ويرتبط ماركو فيراتي بعقد حتى يونيو 2026، علما بأنه انضم من بيسكارا الإيطالي في صيف 2012.

نجم أتلتيكو مدريد يوافق على الانضمام إلى الهلال السعودي

وافق البرتغالي جواو فيليكس لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني، على انتقاله إلى الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت صحيفة "عكاظ" السعودية، د إلى أن جواو فيليكس البالغ من العمر 23 عاما، وافق على فكرة انضمامه إلى الهلال، ويتبقى الاتفاق بين الناديين خاصة أن اللاعب مرتبط بعقد مع أتلتيكو مدريد حتى يونيو 2027.

وذكرت أن جواو فيليكس أبلغ وكيل أعماله خورخي مينديز بأنه لا يمانع خوض تجربة اللعب في منافسات الدوري السعودي.

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