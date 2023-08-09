15 أغسطس بدء تطبيق المرحلة الثالثة من منظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية، أن يوم 15 أغسطس سيشهد بدء تطبيق المرحلة الثالثة من منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، وأنه على الممولين الملزمين بتطبيق المرحلة الثالثة من المنظومة سرعة الالتزام بإدراج شركاتهم على البيئة الفعلية للمنظومة.

بدء تطبيق المرحلة الثالثة من منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور

أكد الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بدء تطبيق المرحلة الثالثة من منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات اعتبارًا من 15 أغسطس 2023، مطالبًا الممولين الصادر لهم قرار وزيرالمالية رقم ( 251 ) لسنة 2023 بتطبيق المرحلة الثالثة للمنظومة، سرعة الالتزام بإدراج شركاتهم على البيئة الفعلية للمنظومة.

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تقديم النموذج الربع سنوي (نموذج 4 مرتبات) والتسوية السنوية

وأوضح رئيس مصلحة الضرائب أنه في حالة عدم التزام الممول بإدراج شركته على البيئة الفعلية للمنظومة في الموعد المحدد وفقا لقرار الإلزام، لن يستطيع سداد المبالغ المستقطعة تحت حساب ضريبة المرتبات وما في حكمها، وكذلك تقديم النموذج الربع سنوي (نموذج 4 مرتبات)، ومن ثم التسوية السنوية.

الأثار المترتبة عن عدم إلتزام الممول بتقديم إقرارات ضريبة المرتبات

وشدد على أن عدم التزام الممول بتقديم إقرارات ضريبة المرتبات وما في حكمها في الميعاد القانوني يُعرضه للعقوبات المقررة بموجب أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، ورفع درجة المخاطر الخاصة بالشركة إلى الدرجة العالية، مشيرًا إلى أن ذلك يترتب عليه آثار سلبية بشأن الدعم الفني والتيسيرات الإجرائية التي تقدمها المصلحة للشركات الملتزمة.

أهداف منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجوروالمرتبات

وأوضح"رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجوروالمرتبات تساعد على تحقيق الشفافية بين الأطراف المختلفة (الموظفين،أصحاب الأعمال،مصلحة الضرائب، التأمينات الإجتماعية،التأمين الصحي، إلخ...)، من خلال توحيد مصادرالبيانات في منظومة موحدة،والتأكيدعلي صحة النتائج.

دليل الممول التعريفي لمنظومة توحيد معاييراحتساب ضريبة الأجوروالمرتبات

وأشار إلى أن يمكن للممولين الاطلاع على دليل الممول التعريفي لمنظومة توحيد معاييراحتساب ضريبة الأجوروالمرتبات، ودليل الأسئلة الشائعة لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات،وورش العمل الفنية من خلال الدخول على دليلك للتعامل مع منظومة توحيد احتساب ضريبة الأجوروالمرتبات على الرابط التالي https://www.eta.gov.eg/ar/content/payroll-services

ومن الجدير بالذكر أن مركزالاتصالات المتكامل يتلقي الاستفسارات على 16395، وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي، أو من خلال الاتصال على الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرًا عدا يومي الجمعة والسبت.