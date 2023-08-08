الضرائب تكشف مصير مشكلة مستوردي الأدوية

قالت رشا عبد العال نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية إنه في إطار خطة التحول الرقمي لمصلحة الضرائب المصرية تم بناء وتطوير وميكنة عدة مشروعات مختلفة لدعم عملية التحول الرقمي وتشمل على سبيل المثال لا الحصر البوابة الموحدة لمصلحة الضرائب المصرية، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني ومنظومة الميكنة الشاملة للعمليات الضريبية ومشروع التكامل والربط مع الجهات ( داخل وزارة المالية_ خارج وزارة المالية ).

Advertisements

حل مشكلة مستوردي الأدوية

وفيما يتعلق بالمشكلة التي واجهت مستوردي الأدوية اوضحت " رشا عبد العال " أن قطاع الأدوية هو قطاع مكود أساسا من خلال تكويد GS1 وهو معتمد من كل من منظومة نافذة ومنظومة الفاتورة الإلكترونية ، لافتة إلى أنه تم التواصل مع غرفة صناعة الدواء، ويتم حل كافة المشكلات فيما يتعلق بالتكويد بشكل فوري، مؤكدة أن تحديات التطبيق يتم العمل عليها بشكل فوري لحين استقرار المنظومة وعدم وجود أى مشكلة في التطبيق.

الربط بين منظومتي الضرائب والجمارك

و أشارت خلال كلمتها في الندوة التعريفية " الربط بين منظومتي الضرائب والجمارك " أنه في إطار حوكمة التعاملات التجارية ودمج الاقتصاد غير الرسمي تم تنفيذ الربط بين منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة نافذة فيما يخص الواردات والصادرات والذي يسهم في تحقيق العديد من المزايا للمجتمع الضريبي، وهى العدالة الضريبية، وتسهيل إجراءات الفحص الضريبي، وتحقيق التكامل تنسيق الإجراءات والمعلومات بين الجهات المعنية بالتجارة الخارجية.

وأكدت " رشا عبد العال " أن اللجنة المشتركة بين مصلحة الضرائب واتحاد الصناعات بالفعل تُعد نموذجًا يحتذى به في نجاحه لحل المشكلات الضريبية، وإزالة كافة المعوقات، مشيرة أن هناك جهود كبيرة وخطوات استباقية تم تنفيذها بالتعاون بين مصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الجمارك للتمهيد لمشروع الربط بين منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة نافذة وذلك للوصول إلى المجتمع الضريبي والمصدرين والمستوردين من خلال البيانات الصحفية، ومن خلال إرسال بريد إلكتروني، ورسائل نصية قصيرة طبقًا لبيانات التواصل الخاصة بالمصدرين والمستوردين، مضيفة أنه أيضا تم ارسال خطابات لمختلف الاتحادات للتوعية بضرورة تسجيل المصدرين والمستوردين على منظومة الفاتورة الإلكترونية حتى يتمكنوا من استخدام منظومة نافذة.

وقالت " نائب رئيس المصلحة " أنه وفقا لتوجيهات وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية بتشكيل غرفة عمليات، وفرق للدعم الفني تضم في عضويتها ممثلين عن مصلحتي الضرائب والجمارك وشركتي " E Finance" " MTS" وذلك لسرعة تسجيل المستوردين الذين لم يسجلوا على منظومة الفاتورة الإلكترونية حتى لا تحدث مشاكل للرسائل الواردة ولتسريع وتيرة الافراج الجمركي عن الشحنات ذات الأولوية الطارئة.

تكويد الأصناف والإجراءات المطلوبة للتكويد

وتطرقت " رشا عبد العال " إلى موضوع تكويد الأصناف والإجراءات المطلوبة للتكويد فيما يخص الصادر والوارد، موضحة أن المستورد يستطيع تكويد كامل الأصناف التي يستوردها من المورد الأجنبي، وهذا هو الأساس تكويد الأصناف من الفاتورة التجارية الواردة من المورد الأجنبي، مؤكدة أنه وفقا لتوجيهات وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب فلقد تم تخفيض مدة تفعيل الأكواد بعد رفعها على المنظومة من ٤٨ ساعة إلى ٢٤ ساعة كحد أقصى، وفي بعض الاحوال تكون بضع ساعات فقط وذلك لتسريع عملية الإفراج عن الشحنات.

جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها اتحاد الصناعات بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية بعنوان الربط بين منظومتى الضرائب والجمارك بحضور الدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب، ورشا عبد العال نائب رئيس مصلحة الضرائب، وسلوى سمير مدير عام التشغيل ومتابعة منظومة الإيصال والفاتورة الإلكترونية ، والمهندس اندريه كمال اسحق مدير عام بالادارة العامة للدعم الداخلي بالتعاملات الالكترونية، ومن مصلحة الجمارك كل من احمد ابو الحسن رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الجمارك، ومحمد شلبي مدير عام تكنولوجيا دعم العمليات بالمنطقة الشرقية، وعدد من أعضاء إتحاد الصناعات والمصدرين والمستوردين.