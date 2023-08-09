فعاليات فنية ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة بالأقصر

شهد فرع ثقافة الأقصر عددا من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى، حيث عقدت مكتبة النمسا الثقافية محاضرة بعنوان "المهارات الإدارية مهارة الاجتماع" أوضح أبو المكارم عبد الجليل الفرق بين الإدارة والقيادة والمهارات التي يجب أن يتمتع بها رئيس العمل، عوامل نجاح الاجتماع الفعال، الوصايا العشر لإدارة وقيادة الاجتماع، بجانب ذلك عقدت مكتبة الضبعية الثقافية محاضرة بعنوان "أضرار التلوث وأنواعه "أوضح على توفيق تعريف التلوث وأنواعه، وأسباب التلوث وعلاجه.

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ونظم قصر ثقافة الطفل محاضرة بعنوان "ثورة ٢٣ يوليو "أوضح يحيى بحر مفهوم الثورة، دور الثورة في تغيير المفاهيم الوطنية، دور المجتمع في استيعاب الثورة، بجانب ذلك عقدت محاضرة بعنوان "السعادة والشقاء" أوضح الشيخ رمضان عبدالله تعريف السعادة والشقاء ومن هو الشقى والسعيد، بالإضافة إلى ذلك أقام القصر دوري ثقافي لرواد القصر قدمته إيمان صلاح.

كما عقد قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان "ثورة ٢٣ يوليو ثورة شعب" أوضح العادلي حسان ثورة ٢٣ يوليو والقضاء على الاقطاع، تقسيم الثروات بين أبناء الشعب، إطلاق الحريات، تلاحم الشعب المصري مع قيام ثورة ٢٣ يوليو، كما أعد القصر أمسية شعرية للشاعر سيد صدقي بعنوان "وهج _تمني، وأقام قصر ثقافة حسن فتحي عرض إنشاد ديني للمنشد على سيد بعنوان "الله يا موجود"، وأعدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري الثقافية دوري ثقافي قدمته أسماء محمد لرواد المكتبة وطرحت عليهم أسئلة متنوعة ثقافية وفنية، بجانب ذلك أعد قصر ثقافة بهاء طاهر ورشة حكي بعنوان "الاتحاد قوة" تأليف مسعود صبري أداء أيه جمعه.



تأتى الفعاليات ضمن الأنشطة التى تنظمها الهيئة بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر.

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