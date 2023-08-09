الهلال السعودي يستعد لرفع عرضه لضم أوسيمين هداف الدوري الإيطالي

الدوري السعودي، كشفت تقارير صحفية أن الهلال السعودي يصر على التعاقد مع النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وسبق للهلال السعودي، التقدم بعرضين لضم أوسيمين بقيمة 120 و140 مليون يورو، لكن الفريق الإيطالي رفض الأمر، وطلب 200 مليون يورو.

ووفقا لصحيفة "كوريري ديللو سبورت"، فإن الهلال مستعد لرفع عرضه إلى 170 مليون يورو، للحصول على أوسيمين.

وتابعت "الهلال يخطط لإغراء أوسيمين بالحصول على راتب سنوي يصل إلى 50 مليون يورو".

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وشددت "نابولي لا يريد التخلي عن أوسيمين، حيث التقى رئيس النادي أوريليو دي لورينتيس، أمس الثلاثاء، مع كاليندا وكيل أعمال اللاعب لمناقشة تجديد العقد".

وأضافت "النجم النيجيري يريد الاستمرار في نابولي، لكن الظروف قد تتغير في ظل العروض الفلكية التي يقدمها الهلال في الفترة الأخيرة".

ونوهت أن رئيس نابولي لا زال يقاوم العروض المغرية من جانب الهلال، ويصر على بقاء أوسيمين مع الفريق الإيطالي.

وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، في وقت سابق، عن محاولات نادي الهلال السعودي للتعاقد مع المهاجم النيجيري الدولي فيكتور أوسيمين من نابولي الإيطالي.

وقالت الصحيفة الفرنسية: "الهلال يواصل الضغط لضم فيكتور أوسيمين، أرسل الهلال عرضين بقيمة 120 مليون يورو و140 مليون يورو لنابولي لكن الأخير رفض العرضين".

وأضافت: "قرر الهلال تكثيف مفاوضاته لمحاولة جلب أوسيمين".

وأوضحت أن نابولي ينتظر عرضا أعلى من الهلال للموافقة على بيع أوسيمين البالغ من العمر 24 عاما.

في حين ذكرت شبكة "سكاي سبورتس" أن الهلال قدم عرضا بقيمة 140 مليون يورو للتعاقد مع أوسيمين، وهو المبلغ الذي يبتعد بـ10 ملايين يورو عما يريده نابولي.

وأوضحت أن الهلال عرض على اللاعب الحصول على راتب أسبوعي يبلغ مليون يورو.

وأسهم أوسيمين في قيادة نابولي بالتتويج بلقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي بعدما سجل 26 هدفا ونال جائزة هداف المسابقة.

شرط جزائي في عقد أوسيمين

وقبل أيام ذكرت صحيفة "ميرور" أن أوسيمين يريد إدراج شرط جزائي بقيمة 103.8 مليون جنيه إسترليني (نحو 120 مليون يورو) في العقد الجديد مع نابولي.

وينتهي عقد أوسيمين مع نابولي في 2025، وذكرت الصحيفة أن محادثات تجديد العقد بين روبرتو كاليندا وكيل أوسيمين ورئيس نابولي تتقدم.

لكن نابولي يريد أن تكون قيمة فسخ العقد أعلى مما يريده اللاعب، ويريد نابولي أن يصل الرقم لـ200 مليون يورو (173 مليون جنيه إسترليني).

وانضم أوسيمين لنابولي من ليل صيف 2020 مقابل 75 مليون يورو.

وسجل أوسيمين 59 هدفا وصنع 14 في 101 مباراة منذ انضمامه لنابولي.