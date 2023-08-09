ثقافة أرمنت بالأقصر يعقد محاضرة عن أهمية الثروة الحيوانية في مصر

تنظم ثقافة الأقصر عددا من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ذات البعد الإنسانى والفنى، وفق خطة لنشر الوعى عبر الفن والحوار فى المناطق المختلفة.

قدم قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "تغيير الرؤى في روايات نجيب محفوظ" أوضح عمرو عبد الصبور تعدد الأبعاد الفنية في أعمال نجيب محفوظ من تاريخية واجتماعية، غلب عليها الطابع الوجود أو المرحلة التأملية مثل:أولاد حارتنا والشحاذ والطريق، كما أعد القصر ورشة إعداد مسرح بعنوان " برتولد بريخت والفضاء المسرحي "أوضح كرم نبيه أن التقي كل من راينهاردت وبسكاتور في سعيهما إلى جعل الجمهور عنصرا مشاركا في العرض المسرحي، يرى بريخت أن أفضل طريقة لتصميم الديكور هي إجراء التمارين مع الممثلين.

ونظم قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان" الثروة الحيوانية في مصر" أوضح سيد صدقي أن قطاع الثروة الحيوانية يعد من أهم القطاعات والأسرع نموا بين قطاعات الإقتصاد الزراعي العالمي، وتتمثل أهمية الثروة الحيوانية في توفير فرص مهمة للتنمية الزراعية المستدامة، وتحقيق مكاسب على صعيد الأمن الغذائي وتحسين تغذية الإنسان وتوفير فرص عمل وحياة كريمة لصغار المربين، مع زيادة تمكين المرأة والشباب في الريف،بجانب ذلك عقد قصر ثقافة حسن فتحي محاضرة بعنوان "ماهية الثقافة وأهميتها "أوضح العادلي حسان معنى وتعريف الثقافة وأنواعها وأهميتها،وكذلك أعد قصر ثقافة حسن فتحي ورشة حكي عن "أهمية الصداقة " أوضحت سلوى جودة أهمية الصداقة للإنسان، مقومات الصداقة الناجحة وآثارها.

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وأعد قصر ثقافة بهاء طاهر ورشة تعليم رسم بمناسبة "ثورة يوليو" نفذتها جيهان محمد، كما أعدت مكتبة الكيمان الثقافية ورشة قرأت كتاب بعنوان" الدراما الشعبية المصرية" تأليف عادل العليمي، يتضمن الكتاب الحديث عن تعريف الدراما، الدراما المسرحية الفلكورية، الأشكال الفلكورية الدرامية التى تعتمد على وسائط مختلفة مثل صندوق الدنيا، الاراجوز _خيال الظل،وعقد قصر ثقافة بهاء طاهر محاضرة بعنوان "دور المرأة في الهجرة النبوية" تناول الشيخ محمد أحمد الهجرة النبوية وتاريخها والدروس المستفادة منها، ومشاركة أسماء بنت أبو بكر رضي الله عنها، بإعداد الطعام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، والمشقة التى عانتها من أجل الرسالة الإسلامية، الجميع من آل أبو بكر اشتركوا في خدمة الهجرة النبوية، الهجرة النبوية لها دور في نشر الإسلام في ربوع العالم.

بجانب ذلك أعد قصر ثقافة الطفل دوري ثقافعي لرواد القصر قدمته مقبولة بدوي، بجانب ذلك نفذ القصر ورشة فنون تشكيلية نفذها سهري سباق، ونفذت مكتبة الكيمان الثقافية ورشة فنية بعنوان "رحلة إلى البحر الأحمر" نفذها احمد امين بصحبة رواد المكتبة.



ونفذ المركز الحضري ورشة فنون تشكيلية رسم حر بمشاركة رواد المركز تنفيذ مروان جمال، وكذلك نفذ قصر ثقافة الطفل ورشة فنون تشكيلية بعنوان "ثورة ٢٣ يوليو" نفذها سهري سباق وأميرة حمودة، وأعد القصر عرض كورال أطفال بقيادة حجاج أحمد مدرب الكورال بمناسبة "ثورة يوليو".

تأتي الفعاليات ضمن الأنشطة التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر.