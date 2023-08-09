الأربعاء 09 أغسطس 2023
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أخبار مصر

وزارة العمل: تسليم 7 عقود عمل لذوى الهمم بالمنيا

وزارة العمل،فيتو
وزارة العمل،فيتو

تلقت وزارة العمل تقريرًا من مديرية العمل بمحافظة المنيا بشأن تسليم 7 عقود عمل لذوى همم من أبناء المحافظة، وذلك للعمل بمصنع دلتاتكستايل بالمنطقة الصناعية بمدينة المنيا الجديدة، لاستيفاء نسبة الـ 5% من إجمالى عمالها من تلك الفئة.

 

منشآت القطاع الخاص

 ويأتي ذلك ضمن جهود المديرية في توفير فرص عمل لائقة لذوى الهمم بمنشآت القطاع الخاص، وتنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتوفير فرص عمل لائقة وحقيقية لذوى الهمم، وكذلك  برامج تدريبية مناسبة لتأهيلهم والاستفادة من قدراتهم وإمكانياتهم ودمجهم داخل المجتمع والمشاركة فى عمليات التنمية.

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وزارة العمل،فيتو

مديرية العمل بالمنيا

وأوضح محمد صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا، فى تقريره الذى تلقته الوزارة، أنه بالتنسيق والتعاون مع مصنع دلتاتكستايل، تم توفير 7 فرص عمل داخل المصنع لذوى همم، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5 % من إجمالى عمالها من تلك الفئة، تنفيذًا لأحكام قانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص برعاية ذوى الإعاقة وكذلك قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وذلك من خلال مكتب عمل المنيا الجديدة.

وزارة العمل،فيتو

أجهزة التفتيش العمالي

وأضاف مدير المديرية أنه سيتم متابعة فرص العمل التي تم توفيرها من خلال أجهزة التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية والتشغيل، والتأكد من الحصول على حقوقهم وتأدية واجباتهم التى حددها قانون العمل داخل المنشأة، وكذلك لتوفير فرص عمل جديدة لذوى الهمم داخل المنشأة، ومنوهًا إلى استمرار جهود المديرية في توفير مزيد من فرص العمل للشباب من تلك الفئة داخل منشآت القطاع الخاص العاملة فى نطاق المحافظة ممن تنطبق عليهم أحكام القانون..

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