في ذكرى ميلادها الحادي والتسعين، حورية حسن اكتشفها محمد الكحلاوي وقدمت 400 أغنية وأوبريت إذاعي

حورية حسن، من مطربات الزمن الجميل، لقبت بمطربة الأوبريتات والمطربة الطائرة لكثرة جولاتها الغنائية في مختلف البلاد ، اكتشف جمال صوتها خاصة فى الغناء الشعبى المطرب محمد الكحلاوى عندما تركت مدينتها طنطا وجاءت إلى القاهرة عشقا ورغبة فى الغناء،



أجادت الغناء الشعبى والموال، بدأت حورية حسن الغناء فى الإذاعة بداية الخمسينات، من أشهر أغانيها: يا ناعمة ياغريبة، يا أهل حتتنا، يابو الطاقية الشبيكة التى غنتها فى فيلم "أحبك ياحسن "الفيلم الذى كتبه زكريا الحجاوى.

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محمد الكحلاوى سبب شهرتها



تعرفت حورية حسن على الفنان محمد الكحلاوى فى كازينو أوبرا وأعجب بصوتها وأشركها فى حفلاته الغنائية حتى إنه قدمها إلى المسئولين بالإذاعة ودعيت إلى امتحان فى مسرح الأزبكية وانبهر الجميع بها وقدمت أول دويتو مع مطرب اسمه أحمد قدرى عام 1950 ثم التقطها المخرج يوسف شاهين لتغنى فى فيلمه ابن النيل (المهندس جاي.. المهندس جاي) ثم رشحت لبطولة أوبريت "معروف الاسكافى" الذى شاركها الغناء فيه المطرب عبد الحليم حافظ.

بعد ذلك قدمها الكحلاوى فى فى أولى أغنياتها من الحانة (ياللى القلوب كلها تهواك) ثم أغنية "سوق الحلاوة" (سوق الحلاوة جبر.. واتقمعوا الوحشين لو كان فى عنيهم نظر يبقوا على الحلوين).



عقبال عندكم ياحبايب

في السينما قدمها فى بعض أفلامه مثل: ليلة الدخلة وغنت فيه أغنية "عقبال عندكم ياحبايب"، ضحيت غرامى، بابا عريس، فى صحتك، فى العلمين، الصبر جميل وهو من إخراج نيازى مصطفى عام 1951 وغنت فيه حورية حسن دويتو مع الكحلاوى أربع اغنيات منها أغنية من ألحانه وكلمات كمال محمد باسم "عين الحسود ".

كما غنت اغنية قصيرة باسم سيب الدموع تقول: سيب الدموع ياعين ع الخدود تجرى.. واللى جرى ياعين كان عليه بدرى.

المطربة حورية حسن

فى مثل هذا اليوم 9 أغسطس 1932 ولدت المطربة حورية حسن فى أحد أحياء مدينة طنطا.. وعشقت الغناء منذ صغرها فتركت طنطا إلى القاهرة مدينة الفن والطرب، وترددت على ملاهى القاهرة حيث عملت فى مسرح البوسفور فى فرقة إحسان عبده بالغناء مع عادل مأمون وعباس البليدى.. وخطوة خطوة ذهبت إلى الإذاعة عام 1949 وسميت بمطربة الجيل الصاعد .

احبك ياحسن اشهر افلامها

اختارها المخرج حسين فوزى للغناء فى فيلم "أحبك يا حسن " الذى كتب له الحوار زكريا الحجاوى وبطولة نعيمة عاكف. غنت فيه حورية حسن من كلمات مرسى جميل عزيز وألحان محمد الموجى (من حبى فيك يا جارى.. يا جارى من زمان.. باخبى الشوق وأدارى.. ليعرفوا الجيران، ) لتتبعها بمجموعة أغنيات والكثير من الأوبريتات والدويتوهات، حتى رحلت عام1994.

حورية حسن فى فيلم أحبك ياحسن

شهرة حورية حسن لم تقف عند حدود القاهرة التى كانت تحلم بها.. لكنها تجاوزتها إلى معظم البلدان العربية، وهو الأمر الذى جعل النقاد يلقبونها بالمطربة الطائرة من كثرة رحلاتها الغنائية وحفلاتها فى الأقطار العربية.

ولم تظهرحورية حسن فى دور مطربة محترفة فى ملهى ليلى أو كباريه تغنى وحدها بعد شهرتها، لكنها اكتفت بالغناء في الأفلام وتقديم الاوبريتات في الإذاعة، وقامت ببطولة سينمائية واحدة فى فيلم " عنتر ولبلب " أمام الفنان محمود شكوكو اخراج سيف الدين شوكت عام 1952 وغنت فيه أغنيتها "من حبى فيك ياجارى..ياجارى من زمان.

الليلة الكبيرة فى المسرح

قدمت حورية حسن خلال رحلتها القصيرة اكثر من 400 اغنية واوبريتا اذاعيا كان اول هذه الاوبريتات "معروف الاسكافى "فى دويتو مع عبد الحليم حافظ ، البيرق النبوى، شهرزاد، الباروكة، يوم القيامة، وفى المسرح شاركت فى عدة اوبريتات اشهرها "الليلة الكبيرة "التى قدمها مسرح العرائس وكتبها صلاح جاهين وأخرجها صلاح السقا، وكان آخر أوبريت إذاعى قدمته غناءً وتمثيلًا "حمدان وبهانة" عام1964.

كل يوليو وانت طيب

غنت حورية حسن اغانى وطنية كثيرة فغنت للثورة والوحدة أغنيات: ياشعب العروبة عام 1958، واجرى ياموج النيل، يافرحة ماتمت، يافرحتنا بالدستور، علم الوحدة، رسالة الى مجاهد ـ ياصباح النصر، كل يوليو وانت طيب.