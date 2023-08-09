انطلاق عرض المنفى بالمهرجان القومي للمسرح على الطليعة اليوم

تنطلق اليوم الأربعاء، أولى ليالي العرض المسرحي "المنفى" لفريق مسرح جامعة طنطا، ومن إخراج السعيد منسي، ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري، وذلك في تمام السادسة مساء على خشبة قاعة زكي طليمات بمسرح الطليعة بالعتبة.

مسرحية المنفى

والعرض مأخوذ عن رواية الكاتب الكبير الراحل بهاء طاهر ‏"الحب فى المنفى‏" كتابة أحمد عصام، إعداد موسيقي مصطفى مجدي، ديكور محمد طلعت، استعراضات إبراهيم كابو، ‏ملابس مكياج دينا عمران مخرج منفذ أحمد الرمادي، وإخراج السعيد منسي.

Advertisements

وكان العرض المسرحي "المنفى" لمنتخب جامعة طنطا قد حصد المركز الأول في العروض المسرحية ضمن مسابقة إبداع للجامعات المصرية، والتي نظمتها وزارة الشباب والرياضة في نسختها الحادية عشر، وتنافس فيها نحو 130 جامعة وأكاديمية وجامعة خاصة وأهلية.

المهرجان القومي للمسرح

ويقام المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض هذا العام، في الفترة من 29 يوليو وحتى 14 أغسطس الجاري، وتحمل اسم الزعيم عادل إمام.

وكرم المهرجان هذا العام كوكبة من الرموز الفنية والمسرحية والتي تضم كل من: "صلاح عبد الله، رياض الخولي، خالد الصاوي، محمد أبو داود، أحمد فؤاد سليم، رشدي الشامي، محمد محمود، سامي عبد الحليم، مصممة الديكور نهى برادة، الكاتب محمد السيد عيد".

عروض المهرجان القومي للمسرح

ويتنافس في مسابقة العروض المسرحية هذا العام (37) عرضا من الجهات والهيئات المختلفة التي أنتجت عروضها وقدمتها خلال عام مضي، وجاءت قائمة العروض المشاركة كالتالي: من الفرق المستقلة والحرة يشارك (5) عروض، وفرق الهواة والنقابات الفنية ومنظمات المجتمع المدني، والمسرح الخاص والجامعي( 5 ) عروض، ويشارك البيت الفني للمسرح بـ6 عروض.

كما تشارك دار الأوبرا المصرية بعرض واحد، وتشارك أكاديمية الفنون، بـ3 عروض، ويشارك مركز الهناجر للفنون بعرضين، أما الهيئة العامة لقصور الثقافة فتشارك في المهرجان بـ6 عروض، ويشارك صندوق التنمية الثقافية بـ4 عروض.

أما وزارة الشباب والرياضة تشارك بعرضين، ويشارك البنك الأهلي بعرض واحد، وشركة الشرقية للدخان تشارك بعرض أيضا، وتشارك شركة كينج توت بعرض ممثلة لمسرح القطاع الخاص.