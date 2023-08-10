حقوق المرأة المطلقة، اعرفي حقوقك حال الانفصال ووجود أطفال

ارتفاع نسب الطلاق في مصر، ظاهرة تؤرق المجتمع وتشغل الحكومات، وتظل محل دراسة من المتخصصين، الذين أرجعوه إلى عدد عوامل أهمها، عدم التأني في اختيار شريك الحياة، وهو ما يدفع الزوجين إلى إنهاء العلاقة خاصة في السنة الأولى من الزواج، والتي ترتفع فيها نسبة الطلاق لأكثر من 65%.

نسب الطلاق في مصر

في منتصف مايو الماضي، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وصول نسبة الطلاق إلى 2.5 من كل ألف من السكان، الذين وصل عددهم إلى نحو 105 ملايين مواطن، مع استمرار تراجع نسب الزواج من 927 ألفًا و844 عقد زواج عام 2019 إلى 880 ألفًا و41 عقدًا عام 2021، كما أعلنت شركة استطلاعات رأي خاصة أن نسبة الزواج انخفضت بنحو 20% خلا ل السنوات الثلاثة الأخيرة.

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حقوق المطلقة بعد الانفصال

وتتساءل الراغبات في الطلاق عن حقوقهن القانونية حال الانفصال وهو ما حددها قانون الأحوال الشخصية بوضوح وهم": مؤخر الصداق، وهو المثبت فى عقد الزواج أو بشهادة الشهود، ونفقة المتعة تقدر بـ24 شهر من النفقة الشهرية، نفقة العدة تقدر بنفقة 3 شهور من النفقة الشهرية.

حقوق المطلقة في حال وجود أطفال

وهناك حقوق أخرى للمرأة المطلقة إذا ترتب عن الزيجة وجود أطفال ومنها:-

التمكين من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة.

أجر للمطلقة الحاضنة، مقابل حضانتها للصغار.

أجر رضاعة.

نفقة للصغار.

مصروفات علاج للصغار.

مصروفات تعليم للصغار.

مصروفات ملابس صيف وشتاء للصغار.

قواعد حضانة الصغار

بالنسبه للحضانة يحق للزوج عند بلوغ الاطفال 15 سنة أن يطلب من المحكمة تخيرهم بين البقاء مع الأم أو الانتقال لحضانة الأب، في حالة زواج الأم تنتقل الحضانة إلى الجدة أم الأم فإن لم توجد تنتقل إلى الجدة أم الأب، ثم أخت الأم ثم أخت الأب.

أجر الرضاعة والحضانة

ويحق للزوجة الحاضنة الحصول على أجر رضاعة وبعد انتهاء سن الرضاعة، كما يحق لها الحصول على أجر حضانة نظير رعاية الأولاد.

التمكين من المسكن

ويبقى حق الأطفال في الإقامة في مسكن الزوجية حتى انتهاء فترة الحضانة. وبالتالى يضمن القانون حق الحاضنة في البقاء في المسكن سواء كانت الأم أو الجدة أم الأم.

دعوى أجر مسكن ونفقة أطفال

ويحق للزوجة الحاضنة للأطفال رفع دعوى أجر مسكن ودعوى نفقة للأطفال ودعوى مصروفات علاج ومصروفات تعليم،كما يحق لها الحصول على أجر حضانة نظير رعاية الأولاد وفي حالة زواج الأم الحاضنة تنتقل الحضانة إلى الجدة أم الأم.

الحق في استخراج جواز سفر للأبناء

كما منح قانون الأحوال الشخصية للأم الحق في استخراج جواز سفر لأولادها واصطحابهم في سفرها دون الحاجة إلى أى مستند يفيد موافقة الأب.