الأربعاء 09 أغسطس 2023
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محافظات

محافظة الوادي الجديد: توفير 5 منح دراسية بالجامعة المصرية اليابانية

محافظة الوادي الجديد،
محافظة الوادي الجديد، ڤيتو

أعلنت محافظة الوادى الجديد عن توفير 5 منح دراسية لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي القادم 2024/2023 بكلية الصيدلة بالجامعة المصرية اليابانية شاملة الإقامة والإعاشة، لشعبة علمى علوم بمجموع ٨٠% فأكثر.

وجاءت الشروط العامة للقبول بالجامعات الخاصة طبقا لبرنامج المنح الدراسية كالتالي: 
١ - اجتياز اختبارات القبول الخاصة بالجامعة المصرية اليابانية والتنسيق مع الجامعة من خلال www.ejust.edu.eg على أن يكون موعد التنسيق الخميس الموافق ٢٠٢٢/٨/١٧ 
٢ - أن يكون الطالب المتقدم مصرى الجنسية وحاصل على 
شهادة الثانوية العامة من أحدى المدارس الحكومية بالمحافظة للعام الدراسى 2022/ 2023. 
٣- ألا يكون المتقدم تم قبوله في تنسيق المرحلة الأولى بالكليات الآتية بالجامعات الحكومية:- 
(( الطب البشرى - طب الأسنان - العلاج الطبيعي - الصيدلة)) 
٤- ألا يكون المتقدم قد استفاد من افراد اسرته من هذة المنحة أو مثيلاتها خلال الأعوام السابقة تطبيقا لمبدأ تكافو الفرص 
٥- سوف يتم الاختيار بواسطة الجامعة للطلاب المقبولين 
للمنحة بالتنسيق مع المحافظة. 
٦- لا يحق للطالب الذى يتقدم لمنحة الجامعة اليابانية التقدم 
لمنح الجامعات الأخرى.

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وحول الشروط العامة للقبول بالجامعات الخاصة طبقا لبرنامج المنح الدراسيه: 
١- اجتياز اختبارات القبول الخاصة بالجامعة المرشح لها. 
٢- أن يكون الطالب المتقدم مصري الجنسية وحاصل على شهادة الثانوية العامة 
بأحد المدارس الحكومية بالمحافظة للعام الدراسي 2022-2023م 
٣- الا يكون المتقدم تم قبوله فى تنسيق المرحلة الاولى بالكليات الاتية بالجامعات 
الحكومية وهى كالاتى:
(الطب البشري طب أسنان العلاج الطبيعي الصيدلة - الهندسة) 
٤- ألا يكون المتقدم قد استفاد احد من أفراد اسرته من هذة المنحة أو مثيلاتها فى 
الأعوام السابقة تطبيقا لمبدا تكافو الفرص. 
يتم التقديم بالمراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية طبقا للمستندات الاتية: 
١ - صورة من شهادة إتمام الثانوية العامة او مستخرج رسمي منها. 
٢- صورة من شهادة الميلاد.  
٣- بحث اجتماعي. 
خلال الفترة من يوم الأحد الموافق ١٣ /٨ / ٢٠٢٣ الى الخميس الموافق ١٧ /٨/ ٢٠٢٣ م 
وسيتم الاختيار طبقا لأعلي مجموع والحالة الاجتماعية للطالب. 

وعلى الطلاب الذين سيتم اختيارهم التواجد بديوان عام المحافظة للحصول على خطاب 
الترشح للجامعة. 

ويأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتوفير فرص تعليمية متميزة لأبناء المحافظات الحدودية؛ لإعداد كوادر مؤهلة من أبنائها وتوطين أهداف التنمية المستدامة. وبالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات والجامعات الأهلية والخاصة.

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منح دراسية مجانية الجامعة المصرية اليابانية تنسيق المرحلة الاولي طلاب الثانوية العامة محافظة الوادى الجديد

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