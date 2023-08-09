الأربعاء 09 أغسطس 2023
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حوادث

التحفظ على لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي وسلع تموينية بالقليوبية

لحوم غير صالحة للاستخدام
لحوم غير صالحة للاستخدام بالقليوبية، فيتو

شنت مديرية التموين بالقليوبية عدة حملات للمديرية والإدارات أسفرت عن التحفظ على لحوم مصنعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي وسلع  تموينية غير مصرح بتداولها وغلق مخابز بسبب المخالفات. 

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تأتي الحملة بناء على تعليمات الدكتور   علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية  وتعليمات معالي محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان وتوجيهات وتعليمات عيد عبدالله أبوزيد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبيه، منال إحسان وكيلة مديرية تموين القليوبية. 

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وفي حملة إدارة تموين شبين القناطر تم تحرير ٣١ مخالفة لمخابز بلدية لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وناقص الوزن وعدم وجود قائمة تشغيل وسجل تفتيش وميزان صالح للاستخدام وغلق المخبز بدون تصريح والتصرف في الدقيق وعدم نظافة المعجن وعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين كما تم ضبط محل تجاري يقوم ببيع لحوم ومصنعان لحوم غير صالحة للاستهلاك الادمي وتم التحفظ على ٣٥ كيلو لحوم ولحوم مصنعه غير صالحه للاستهلاك 
وتحرير محضر جنح لمخبز سياحي للعمل بدون ترخيص وعدم الإعلان عن الأسعار.

وفي حملة ادارة تموين الخانكه تم تحرير ١٥ مخالفة لمخابز بلدية لانتاج خبز غير مطابق للمواصفات وناقص الوزن وعدم نظافة المعجن وعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين وغلق المخبز بدون تصريح وعدم وجود ميزان صالح للاستخدام وتم تحرير محضر جنح لمخبز بلدي لتجميعه دقيق بلدي مدعم وتم التحفظ على  ٦ شكائر دقيق بلدي مدعم. 


كما تم ضبط ماكينة صرف الخبز لمخبز بلدي داخل مخبز سياحي وتم التحفظ على الماكينة وتم تحرير  ٤ محاضر جنح لتجار سلع تموينية وجمعيتي للغلق في أوقات العمل المصرح بها.

في حملة إدارة تموين كفر شكر تم تحرير  ٧ محاضر جنح لتجار سلع تموينية للغلق في مواعيد العمل المصرح بها وعدم الإعلان عن الأسعار ومحلات تجارية اخرى لحيازة سلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وتم التحفظ على ٤٥ عبوة سلع غذائية متنوعه وتم تحرير محضر جنح لمحل سجائر للامتناع عن بيع السجائر للمواطنين وتم التحفظ على  ٣٠ عبوة سجائر متنوعة.

وفي حملة إدارة تموين طوخ تم تحرير ١٥ مخالفة لمخابز بلدية لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وناقص الوزن وعدم نظافة أدوات الإنتاج وعدم وجود قائمة تشغيل وعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين كما تم تحرير محضر جنح لمحل سلع غدائية لحيازة سلع تموينية بدون تصريح وتم التحفظ على الاتي٥٠ كرتونة زيت تموين و٢ باكت مكرونة.

وفي حملة إدارة تموين قليوب تم تحرير ٣٢ مخالفة لمخابز بلدية لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وناقص الوزن وعدم نظافة المعجن وعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين وعدم وجود قائمة تشغيل.

حملة إدارة الرقابة التموينية بالمديرية تم تحرير  ٢٨ مخالفة لمخابز بلدية لانتاج خبز غير مطابق للمواصفات وناقص الوزن وعدم نظافة المعجن وغلق المخبز بدون تصريح وعدم وجود قائمة تشغيل.

حملة إدارة تموين قها تم تحرير  ٢٠ مخالفة لمخابز بلدية لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وناقص الوزن وعدم نظافة المعجن وعدم وجود قائمة تشغيل وعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين.

وبحملة إدارة تموين القناطر الخيرية تم تحرير  ١٦ مخالفة لمخابز بلدية لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وناقص الوزن وعدم وجود قائمة تشغيل وسجل تفتيش وعدم نظافة المعجن.

وفي حملة إدارة تموين حي غرب شبرا الخيمة تم تحرير ١٢ مخالفة لمخابز بلدية لانتاج خبز غير مطابق للمواصفات وناقص الوزن وعدم نظافة المعجن وعدم وجود قائمه تشغيل.

 

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الدكتور علي المصيلحى وزير التموين الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة التموين والتجارة الداخلية اللواء عبد الحميد الهجان كفر شكر محافظ القليوبية مديرية تموين القليوبية مديرية التموين بالقليوبية

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