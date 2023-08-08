المجلس العسكري في النيجر يرفض استقبال وفد إيكواس

أفادت وسائل الإعلام بأن المجلس العسكري في النيجر رفض استقبال وفد "إيكواس" في ظل الظروف الحالية لاعتبارات أمنية.

دول غرب أفريقيا

وقالت وزارة الخارجية في النيجر في رسالة موجّهة إلى ممثلية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" في نيامي: "السياق الحالي من غضب السكان واستيائهم بعد العقوبات التي فرضتها "إيكواس" لا يسمح باستقبال الوفد المذكور في أجواء هادئة وآمنة".

إغلاق المجال الجوي

وأعلنت "إيكواس" في 30 يوليو الماضي فرض عقوبات على النيجر، تشمل إغلاق المجال الجوي لدولها أمام النيجر وتعليق التبادلات التجارية معها، على خلفية تولي العسكريين السلطة وعزل رئيس البلاد محمد بازوم.

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المجلس العسكري في النيجر

وندد عبد الرحمن تشياني رئيس المجلس العسكري في النيجر بالعقوبات التي فرضتها "إيكواس"، ووصفها بأنها غير قانونية وغير عادلة ولاإنسانية.

وعلى الجانب الأخرأعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، خلال لقاء مع البي بي سي، أن مجموعة فاجنر الروسية تستغل حالة عدم الاستقرار في النيجر

قادة الانقلاب في النيجر يستعينون بقوات فاجنر

وذكرت تقارير إعلامية في وقت سابق، أن قادة الانقلاب في النيجر قد يستعينون بقوات فاجنر خلال الفترة المقبلة لفرض سيطرتهم على البلاد.

وفي وقت سابق ذكر وزير الخارجية الأمريكي، في تصريحاته لـ “بي بي سي”، إنه لا يعتقد أن روسيا أو فاجنر وراء قيام انقلاب العسكري في النيجر.

ومع ذلك، كانت الولايات المتحدة قلقة من أن المجموعة ربما تعبر عن نفسها في أجزاء من منطقة الساحل، كما قال لبرنامج التركيز على أفريقيا في “بي بي سي”.

تحريض من روسيا

وتابع بلينكين: “أعتقد أن ما حدث وما يستمر في النيجر لم يكن بتحريض من روسيا أو من قبل فاجنر، لكنهم حاولوا الاستفادة منه”.