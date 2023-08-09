ثريا حلمي، ملكة المونولوج التي استقوت عليها أم كلثوم، وعلاقتها بإسماعيل يس تهز الوسط الفني

ثريا حلمى ، أول مصرية تؤدى المونولوج والاسكتشات الضاحكة، فنانة من الطراز الأول، تتميز بخفة الدم، لها ملكات الغناء والرقص اشتهرت بتقديم المونولوجات الغنائية والفكاهية التي تحمل نقدا لقضايا اجتماعية وإنسانية وعاطفية في اطار فكاهى تحمل السخرية من الأوضاع، بدأت الفن وهى طفلة واستطاعت الحصول على لقب ملكة المونولوج في مصر والوطن العربى ورحلت في مثل هذا اليوم عام 1994.

ولدت ثريا لعائلة فنية في مدينة مغاغة بمحافظة المنيا في 26 سبتمبر عام 1923، قدمت هذا اللون وهي في الثامنة من عمرها، وحازت إعجاب الجميع فأطلقوا عليها لقب "الطفلة المعجزة"، كان والدها وكيل فنانين، في المدن والقرى المصرية، ويسافر إلى الخارج ليروج لفنانيه، الأمر الذي جعل ثريا تقضي مرحلة من طفولتها في دمشق، واتسمت طفولتها بالغناء والسفر والموسيقى، خصوصًا بعد أن اتجهت شقيقتها ليلى حلمي للغناء بمسارح عماد الدين مما جعلها تتشبع بالموسيقى والرقص طوال فترة طفولتها.

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كنت فين أول مونولوج

وبدأت المونولوجست ثريا حلمى مسيرتها الفنية في سن مبكرة، فعندما كانت في الثامنة من عمرها قدمت فن المونولوج وبرعت فيه، مونولوج "كنت فين" لأول مرة بالإذاعة، تقول كلمات المونولوج التى كتبها إبراهيم عاكف ولحنها على إسماعيل، واستمرت تؤدى فن المونولوج من عام 1944 حتى عام 1966 حتى انها قدمت اكثر من 300 مونولوج..

9 أفلام مع اسماعيل يس

قدمت ثريا في أولى عروضها مونولوج "سيكا ميكا"، ومونولوج "شاور عقلك على مهلك"، وكان الأول من تلحين العازف السوري محمد عبد الكريم، والآخر لملحن لبناني مغمور و"أما أنت جريء والله"، من ألحان محمد صبرة، ولم تكن قد بلغت عامها العشرين لتنطلق بعدها في ثنائى مع إسماعيل يس بصالة ببا عز الدين، كونا بعدها ثنائيا فنيا في السينما فقدما معا 9 أفلام منها: إسماعيل يس في بيت الاشباح، بشرة خير، حلال عليك، كلمة حق، حلاق بغداد، إسماعيل يس يقابل ريا وسكينة وغيرها.

المونولوجست ثريا حلمى

شائعة هزت الوسط الفني

ارتبطت نجمة المونولوج بشائعة هزت الوسط الفنى؛ حينما ترددت أخبار عن قرب زواجها من إسماعيل ياسين بعدما اشتركا سويًا بأكثر من عمل.

بعد انتشار الشائعة كانار في الهشيم داخل الوسط الفني خرجت سامية شاهين، زوجة المخرج ياسين إسماعيل ياسين، لتنفي شائعة زواج الفنان إسماعيل ياسين، من الفنانة ثريا حلمي.

وقالت في تصريحات صحفية، إن الفنان الراحل تزوج راقصة تدعى ثريا حلمي، وارتبطا لفترة قصيرة، مشيرة إلى أن تشابه اسم زوجته الراقصة ثريا حلمي، مع الفنانة والمونولوجيست الشهيرة ثريا حلمي، جعل البعض يعتقد أنه تزوجها، وهذا أمر لم يحدث.

وأكدت في نهاية حديثها أن ثريا حلمي وإسماعيل ياسين كانا صديقين مقربين، منذ أن كانا يعملان سويا في كازينو بديعة مصابني.

المونولوجات الوطنية

كان لثريا حلمى نصيب من المونولوجات الوطنية، مثل مونولوج عن الوحدة الوطنية مع سوريا "دة دا دة دا"، وأغنية ثلاث ثورات حول الوحدة بين مصر وسوريا وليبيا، ومع ثورة ١٩٥٢، ومع ظهور حملات التطهير التي قامت بها الثورة، غنت ثريا مونولوج "قف من أنت" من كلمات أبو السعود الإبياري وألحان محمود الشريف، لتشجع على هذه الحملة

حكايتها مع أم كلثوم

كثر الجدل حول أغنية "حب إيه"، التي غنتها أم كلثوم، حيث يحكى أن أغنية "حب إيه "كانت مذهبًا لمونولوج ستغنيه ثريا حلمي من كلمات عبد الوهاب محمد وتلحين بليغ حمدي، وأنه في جلسة في مسرح القومي بالإسكندرية بصحبة علي إسماعيل وبليغ وعبد الوهاب محمد، فطلب علي إسماعيل من عبد الوهاب محمد أن يكتب مونولوجًا لثريا حلمى، فقال له إنه يملك مذهب أغنية جديدة يقول "حب إيه اللي أنت جاي تقول عليه"، وعندما سمعته أم كلثوم المذهب أعجبت به، وطلبت منه أن تغنيها هي، وبالفعل غنته، ثم غنته ثريا بسخرية من الأغنية في اطار فكاهي.

مشهد يجمع بين ثريا حلمى واسماعيل يس

وكان من أشهر المونولوجات التي قدمتها "إدينى عقلك"، و"عيب إعمل معروف"، وشاركت في الكثير من الأعمال المسرحية منها: لوكاندة الفردوس، مع خالص تحياتى، أما مسيرتها السينمائية فقد بدأتها في عام ١٩٤٢ ومن أفلامها: لو كنت غنى، أخيرا تزوجت، القرش الأبيض، العريس الخامس،عريس الهنا، كازينو اللطافة، ليلة الحظ، بائعة الخبز، السوق السوداء واليتيمتان وغيرها،

قصة قصيرة مصورة

قامت ثريا حلمي، بتمثيل قصة قصيرة جمعت بينها وبين "عريس الغفلة" والذي جسد دوره الفنان الراحل صفا الجميل، وقامت بتمثيلها في صالون منزلها وجسدت الفنانة دولت أبيض دور والدتها، وقد تم تصوير القصة لصالح إحدى المجلات الفنية كقصة مصورة.



عن مشوارها الفني تحكي الفنانة ثريا حلمي وتقول: بدأت حياتي الفنية وأنا طفلة وفي أحد الأيام تعاقدت شقيقتي الكبرى ليلى حلمي على تقديم حفلات بسوريا فاستبدلوها بي في فترة غيابها، أيضا كنت اذهب يوميا لمسرح ببا عز الدين مع شقيقتي ووالدي وكان متعهد حفلات فنية، وكان على علاقة طيبة بكافة الممثلين والمخرجين، وكان أول مونولوج لي (حب وطب وطب وحب ) وتوالت بعد ذلك المونولوجات ومنها مونولوج كتبه المخرج حسن الإمام تلحين عزت الجاهلي يقول ( خشبة حبشي، حبشي مين ؟صاحب الخشبة)، ثم عملت مونولوجست في فرقة على الكسار، وفي الخمسينات أصبحت ثريا حلمي أشهر مونولوجست في العالم العربى.

قضية اجتماعية وانسانية

يكمن سر نجاح مونولوجات ثريا حلمى في فن المونولوج أنه كان يحمل دائما قضية اجتماعية، وأشهرها : إدي العيش لخبازه، عيب اعمل معروف عيب مانتاش مكسوف، أحب البلدى واموت في البلدى، عايز أروح، فتح يا ابني فتح، لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، كنت فين يا علي، النص نص، القرعة بتتباهى بشعر بنت أختها وهكذا.

لماذا تراجع المونولوج



ترى ثريا حلمى ان فن المونولوج قتل في مصر وذلك بسبب اختفاء أماكن عرضه وتقديمه فقديما كانت توجد المسارح التي أصبحت الان ملاهى ليلية التي يذهب اليها البعض من اجل العشاء واحتساء المسكرات والحديث مع الرفقاء فيما يفيد ومالا يفيد ولا يسمع كلمة واحدة من المونولوج مع عدم وجود المونولوجست خفيف الدم بالمفهوم الصحيح واصبح هناك خلط بين الغناء والقاء المونولوجات.

