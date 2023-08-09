وقعت من على السلم، مصرع ربة منزل في شبين القناطر

شهدت مدينة شبين القناطر واقعة وفاة ربة منزل إثر سقوطها من على درج منزلها بدائرة المركز وتم نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فأمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة وسؤال أهلية المتوفاة.



تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد ورود بلاغ بوفاة ربة منزل تدعى " م ح خ" ٣٥ سنة من على درج منزلها بدائرة المركز ولقيت مصرعها فور وصولها المستشفى.

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وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فأمرت بالتحفظ على الجثة والعرض على الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة وسؤال أهلية المتوفاة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.