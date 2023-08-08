رئيس الوفد في ذكرى وفاة فؤاد سراج الدين: كان زعيم استثنائي

فؤاد سراج الدين، تحل غدا الأربعاء 9 أغسطس ذكري رحيل مؤسس حزب الوفد الحديث فؤاد باشا سراج الدين الذي غادرنا في مثل يوم غدا الأربعاء من عام 2000 بعد مسيرة سياسية حافلة.

وفاة فؤاد باشا سراج الدين

وقال الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد بمناسبة هذه الذكري أن فؤاد باشا سراج الدين كان زعيما استثنائيا في كل شئ ليس علي مستوي الوفد فقط وانما علي مستوي الوطن بالكامل.

وأضاف يمامه: يكفي سراج الدين أنه صاحب عيدالشرطة الذي يوافق ذكري رفضه الإنذار البريطاني واعطاء الأوامر لرجال الشرطة بالقناة بالمقاومة عندما كان وزيرا للداخلية.

وفؤاد سراج الدين هو صاحب قرار عودة حزب الوفد الي الحياة السياسية.

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بجانب كل ذلك مسيرة سياسية قبل ٥٢ ومساهمات في صدور قوانين العمال ومجانية التعليم ووزيرا في حكومات الوفد

ونحن إذ نحي ذكري هذا الزعيم الاستثنائي فإننا نستلهم تاريخنا في الوفد للانطلاق نحو المستقبل.

وعمل فؤاد باشا سراج الدين وكيلا للنائب العام ومحاميًا في الفترة من 1930 ـ 1935 وانضم للهيئة الوفدية عام 1935 والهيئة البرلمانية في عام 1936 وأصبح عضوا في الوفد المصري عام 1946 ثم سكرتيرًا عامًا للوفد عام 1949.

وعمل سراج الدين وزيرا للزراعة في 31 مارس سنة 1942 ووزيرا للشئون الاجتماعية ثم وزيرًا للداخلية في يوليو سنة 1942.

وكان أيضا زعيما للمعارضة الوفدية في مجلس الشيوخ 1946 ووزيرا للمواصلات في يوليو سنة 1949 في وزارة حسين سرى الائتلافية التي مهدت لانتخابات عام 1950.

ووزيرًا للداخلية في 12 يناير سنة 1950 وفي نوفمبر من نفس السنة أضيفت عليه وزارة المالية عاد حزب الوفد للحياة السياسية 1978 وأصبح رئيسًا له حتى 9 أغسطس 2000 حيث توفاه الله.