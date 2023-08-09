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تعرف على أسعار السيراميك اليوم 9 - 8 - 2023

أسعار السيراميك اليوم،
أسعار السيراميك اليوم، فيتو

أسعار السيراميك اليوم، تواصل "فيتو" متابعتها بشكل يومي ومستمر لحركة الأسعار بسوق مواد البناء وكافة السلع وباقي القطاعات الأخرى التي تهم وتشغل اهتمامات كل المصريين.   

وتباينت أسعار السيراميك اليوم، وسط حالة من الارتباك وهدوء حركة التشييد والبناء.  

ويعرض بالسوق المصري أنواعًا مختلفة من السيراميك سواء على مستوى جودتها أو حجمها والشركات المنتجة.

كما يختلف سعر السيراميك على حسب جودتها سواء: الفرز الأول أو الثاني أو الثالث، والتي تشهد إقبالًا من المواطنين على حسب قدراتهم المالية والغرض من الاستخدام.

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أسعار السيراميك اليوم، فيتو

 

وجاءت أسعار السيراميك اليوم كالتالي:

- يتراوح سعر متر السيراميك فرز أول ما بين 70 - 135 جنيهًا.

- يتراوح سعر المتر الفرز الثاني ما بين 65 - 95 جنيهًا.

- يتراوح سعر المتر الفرز الثالث ما بين 60 - 95 جنيها.

- يتراوح سعر أرضيات الباركيه للمتر فرز أول ما بين 130 - 290 جنيهًا.

- يتراوح سعر متر الأرضيات العادي فرز أول ما بين 65 - 110 جنيهات.

 

صناعة السيراميك في مصر

وصناعة السيراميك من الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة ويوجد 33 مصنع سيراميك تعمل بالسوق المصري وتبلغ الطاقة الإنتاجية نحو 240 مليون متر سنويًّا وتصل استثمارات القطاع إلى نحو 15 مليار جنيه وتصل نسبة المكون المحلي في صناعة السيراميك إلى 90% وترتفع تنافسية منتجات السيراميك المصرية بالسوقين المحلي والعالمي.

ويتم تصدير السيراميك حاليًّا لأسواق عدد كبير من الدول الأوروبية والعربية تتضمن إنجلترا وفرنسا وتركيا ولبنان والسعودية والأردن واليمن والإمارات وسوريا.   

كما يواجه العديد من الشباب الذي يقبل على الزواج مشاكل في اختيار النوع المناسب لتشطيب شقته.. هل يختار السيراميك أم البورسلين؟ أم أن هناك خيارًا أفضل يعادل جودة البورسلين وسعر السيراميك؟!  

وفي جولة لـ"فيتو" بمعارض السيراميك بالجيزة تعرف على التفاصيل: 

وقال عبده عيسي مدير أحد معارض السيراميك وأحد وكلاء أحد المصانع العالمية، إن البورسلين أفضل من السيراميك باختلاف درجاته ولكن أسعاره باهظة لذلك يتجه البعض لما يعرف بـ "السيراميك بالليزر كات" ويبدو قريبا جدًّا من البورسلين من حيث الشكل ولكن لا يضاهي البورسلين في الجودة.

وأشار إلى أن غالبية المواطنين يفضلون السيراميك ليناسب ميزانياتهم، وأكد أن تكلفة تشطيب شقة بالسيراميك بمتوسط مساحة 100 متر مربع  تبدأ من 9 آلاف جنيه سيراميك فقط، بخلاف تكلفة الأدوات الصحية وتصل التكلفة الإجمالية لـ 12 ألف جنيه.

كما أكد أهمية اختيار السيراميك والأدوات الصحية بجودة عالية، وقال: لا ننظر للسعر فقط، وإلا سيتكبد المواطن خسائر كبيرة حال تغيير السيراميك أو الأدوات الصحية وقد توفر 2 أو 3 آلاف جنيه ولكن ذلك سيؤدي  لخسارة 10 آلاف

ونصح عيسى باختيار الأدوات التي يمكن تغييرها بدون الإضرار بباقي التشطيبات مثل “البانيو والحوض” الذي لا يلتصق بأرضية الحمام والمطبخ

وقطاع صناعة السيراميك يسهم في توفير احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية حيث يتمتع بتنافسية كبيرة ترجع إلى أن نسبة المكون المحلي في صناعة السيراميك تصل إلى 90%، وصادرات قطاع السيراميك للأسواق الخارجية بلغت خلال أول 9 أشهر من العام الجاري نحو 92 مليون دولار كما بلغت صادرات الأدوات الصحية  122 مليون دولار.

وتسعى وزارة الصناعة خلال المرحلة الحالية لجعل مصر مركزًا إقليميًّا لصناعة وتصدير السيراميك بصفة خاصة ومواد البناء بصفة عامة وزيادة مساهمتها في الاقتصاد القومي من خلال الاستفادة من توافر المواد الخام والموقع الجغرافي المتميز والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية والإقليمية والدولية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات العالمية.

أسعار السيراميك 8-8-2023

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