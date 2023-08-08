فتح باب الاشتراك في الدورة الرابعة لمعهد محاماة المنيا

أعلنت النقابة الفرعية لمحامي المنيا، برئاسة علاء حسن، عن فتح باب تسجيل الأسماء للمحامين الراغبين في الالتحاق بالدورة الرابعة لمعهد المحاماة بالنقابة.

الاشتراك في الدورة

تسجل الأسماء لدى الموظف المختص بمقر النقابة الفرعية بالمنيا حتى 20 أغسطس الجاري، على أن يتم افتتاح دورة المعهد الجديدة خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل، بواقع محاضرتين أسبوعيًا يومي السبت والثلاثاء بمقر النقابة الفرعية بالمنيا.

شيوخ المهنة يشاركون في المحاضرات

جدير بالذكر أن نقابة المنيا اتفقت مع نخبة من شيوخ المهنة بالمنيا ورموز المحاماة، لإلقاء المحاضرات بالمعهد، كما سيتم عقد محاضرات فنية في الطب الشرعي، والتزييف، والتزوير، والأدلة الجنائية، والشهر العقاري، والتنمية البشرية، وفن الإلقاء، ولغة الجسد، واللغة العربية، على أن تسلم المادة العلمية للدارسين من النقابة الفرعية.

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معهد المحاماة شرط للقيد

ويعد المعهد شرطًا للقيد بالجدول الابتدائي، ويهدف إلى تأهيل المحامين الجدد المنضمين حديثا للنقابة، لممارسة المهنة بشكل فعلي، وزيادة ثقافتهم القانونية، وتنمية قدراتهم الفكرية، ووعيهم القانوني، وكيفية التعامل مع مؤسسات الدولة والهيئات المختلفة التي يتعامل معها المحامي، في إطار من القانون والاحترام المتبادل.

وكان معهد محاماة القاهرة الكبرى، عقد الأحد الماضي، محاضرتين لمحامي ومحاميات الجدول العام، بنقابات شمال وجنوب القاهرة، والقاهرة الجديدة.