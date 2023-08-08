الثلاثاء 08 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

سياسة

فتح باب الاشتراك في الدورة الرابعة لمعهد محاماة المنيا

نقابة المحامين، فيتو
نقابة المحامين، فيتو

أعلنت النقابة الفرعية لمحامي المنيا،  برئاسة  علاء حسن، عن فتح باب تسجيل الأسماء للمحامين الراغبين في الالتحاق بالدورة الرابعة لمعهد المحاماة بالنقابة.

الاشتراك في الدورة 

تسجل الأسماء لدى الموظف المختص بمقر النقابة  الفرعية بالمنيا حتى 20 أغسطس الجاري، على أن يتم افتتاح دورة المعهد الجديدة خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل، بواقع محاضرتين أسبوعيًا يومي السبت والثلاثاء بمقر النقابة الفرعية بالمنيا.

 

شيوخ المهنة يشاركون في المحاضرات 

جدير بالذكر أن نقابة المنيا اتفقت مع نخبة من شيوخ المهنة بالمنيا ورموز المحاماة، لإلقاء المحاضرات بالمعهد، كما سيتم عقد محاضرات فنية في الطب الشرعي، والتزييف، والتزوير، والأدلة الجنائية، والشهر العقاري، والتنمية البشرية، وفن الإلقاء، ولغة الجسد، واللغة العربية، على أن تسلم المادة العلمية للدارسين من النقابة الفرعية.

Advertisements

معهد المحاماة شرط للقيد 

ويعد المعهد شرطًا للقيد بالجدول الابتدائي، ويهدف إلى تأهيل المحامين الجدد المنضمين حديثا للنقابة، لممارسة المهنة بشكل فعلي، وزيادة ثقافتهم القانونية، وتنمية قدراتهم الفكرية، ووعيهم القانوني، وكيفية التعامل مع مؤسسات الدولة والهيئات المختلفة التي يتعامل معها المحامي، في إطار من القانون والاحترام المتبادل.

وكان معهد محاماة القاهرة الكبرى، عقد الأحد الماضي، محاضرتين لمحامي ومحاميات الجدول العام، بنقابات شمال وجنوب القاهرة، والقاهرة الجديدة.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعاراليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصريةلجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوريأبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

 

استئناف محاضرات معهد المحاماة معهد المحاماة محامين المنيا

مواد متعلقة

تورط عضو بمجلس المحامين في استيلاء موظفة بالنقابة على 212 ألف جنيه

نقيب المحامين يعلن عقد دورات أكاديمية ناصر العسكرية للأعضاء وأسرهم

نقابة المحامين تراجع ملفات قيد أعضائها

الأكثر قراءة

ننفرد بنشر عقد شيكابالا مع الزمالك بعد أنباء فسخ عقده (مستند)

انهيار سطح مول من 4 طوابق بالقاهرة الجديدة

بعد خضوعها لعملية جراحية، آمال ماهر تكشف تطورات حالتها الصحية

اديتله سم ومات في 5 دقايق.. نص اعترافات قاتلة زوجها بالمنوفية

الزمالك، حقيقة احتراف زيزو و"كوبري" عودته إلى الأهلي

رغم حسم الصفقة، سبب تأخر الأهلي في إعلان اسم المهاجم الأجنبي الجديد

تنسيق المعاهد والكليات للدبلومات الفنية 2023

هيئة الدواء تحذر المواطنين من مضاد حيوي مغشوش بالسوق

Advertisements

منوعات

المزيد

سيدة ترفع دعوى قضائية ضد شركة طيران أمريكية بسبب التمييز العنصري

مُعلمة سعودية تشكو للمحكمة تعنت والدها: "رفض 10 عرسان"

نهر يتحول للون الأحمر في جمهورية ألتاي، ما السبب ( فيديو)

ألزهايمر يفجر فضيحة مدوية في أمريكا، طالب يجبر رئيس الجامعة على الاستقالة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير عالميا اليوم الثلاثاء 8-8-2023

تعرف على أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الثلاثاء 8-8-2023

تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء 8-8-2023

أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء 8-8-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

7 علامات تدل على الإصابة بـ ألزهايمر (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المؤذن في المنام وعلاقته بالخير والرزق والعمر الطويل

نص أذكار المساء مكتوبة كاملة من القرآن والسنة

تفسير رؤية نور في السماء في المنام وعلاقتها بالصلاح وتجنب ارتكاب المعاصى

المزيد
الجريدة الرسمية