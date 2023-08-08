الموسيقيين عن إجراء آمال ماهر عملية جراحية: مش محتاجة تاخد إذن النقابة (فيديو)

آمال ماهر، كشف الدكتور محمد عبد الله المتحدث باسم نقابة الموسيقيين، أن أعضاء النقابة علموا بالوعكة الصحية التى تعرضت لها الفنانة آمال ماهر منذ ساعات قليلة، موضحا أن انتخابات النقابة انتهت منذ أيام قليلة والمجلس ما زال يرتب ملفاته.



وأضاف فى مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي سيد على مقدم برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية " الحدث اليوم": " حتى الآن لم نتأكد من صحة خبر تعرض الفنانة آمال ماهر لوعكة صحية وإجرائها لعملية جراحية، وأى فنان من حقه أن يستيقظ من النوم ويتوجه إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية، بمفرده بدون استئذان النقابة".

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وأوضح: " هناك فنانون لا يرغبون فى إعلام أحد حتى لو أهلهم بأنهم يقومون بإجراء عملية جراحية، وهناك آخرون يصورون أنفسهم وينشرون ذلك على الفيس بوك بمجرد جرح فى أحد أصابع القدم، ونقابة الموسيقيين ليس لديها معلومة عن إجراء الفنانة آمال ماهر عملية جراحية، وإن كان هذا صحيحا فنقول لها ألف سلامة".

جراحة عاجلة لآمال ماهر

وأعلنت المطربة مروة نصر عن تعرض المطربة الكبيرة آمال ماهر لوعكة صحية مفاجئة، تطلبت تدخلًا جراحيًّا.

إذ نشرت مروة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورة لـ آمال ماهر وأرفقتها بتعليق: آمال ماهر بتعمل عملية حرجة ادعوا لها تقوم بالسلامة وربنا يشفيها ويعافيها ألف سلامة عليكِ يا حبيبتي إن شاء الله تقومي بالسلامة وترجعي لكل اللي بيحبوكي".

الفنانة آمال ماهر



وكانت آمال ماهر قد أجرت في وقت سابق مناقشة مفتوحة مع الجمهور، من خلال حسابها الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام"، وأجابت عن بعض أسئلة المتابعين لديها.



ووجه أحد المتابعين لدى آمال ماهر سؤالًا لها قائلًا: "كلمينا شوية عن نفسك وعائلتك والجانب الخفي من حياتك؟"، لترد الفنانة على سؤال المتابع: “مش خفي ولا حاجة، عندي أخ أصغر مني وأخ أكبر مني وابني ووالدتي وأولاد أخويا ومرات أخويا ربنا يخليهم ليَّ”.

ووجه متابع آخر سؤالًا للفنانة آمال ماهر: "ما هو طولك ووزنك؟ لترد الفنانة قائلة: “طولي 176 سنتيمترًا ووزني 64 كيلوجرامًا”.