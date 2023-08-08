أخبار الاقتصاد اليوم.. ارتفاع جديد في أسعار الذهب.. وانخفاض سعر شراء وبيع اليورو في البنك المركزي

شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة، تناولتها بوابة "فيتو" ونرصدها في نشرة الاقتصاد، من بينها أسعار السلع المختلفة.

رئيس مصر الجديدة للإسكان والتعمير

أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير،التابعة للقابضة للتشييد والتعمير إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، تعيين سامح السيد إبراهيم حمودة، عضوًا منتدبًا ورئيسًا تنفيذيًا للشركة.

واستعرضت الشركة الإمكانيات والخبرات التى يتمتع بها الرئيس الجديد للشركة، حيث يمتلك خبرة تصل إلى 40 عاما فى كبرى شركات التطوير العقارى والمقاولات.

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ومن بين المناصب التى تقلدها وظيفة الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة النصر العامة للمقاولات حسن علام، كما شغل منصب الرئيس التنفيذى لشركة ecd

الغرفة التجارية: 40 % زيادة في أسعار الكتب الخارجية (فيديو)

كشف بركات صفا، عضو مجلس إدارة شعبة الأدوات المكتبية بالغرفة التجارية تفاصيل زيادة أسعار الكتب الخارجية لطلاب المراحل التعليمية المختلفة بنسبة 40%، قائلا: “هناك تضخم وارتفاع في الطباعة والورق والحبر وشح في الدولار".

وأضاف فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج “صالة التحرير" المذاع على فضائية “ صدى البلد"، أن الكتب الخارجية لطلاب المراحل التعليمية لا تخضع للعرض والطلب، وارتفاع أسعار الكتب الخارجية منذ الترم الثاني العام الدراسي الماضي.

وتابع: هناك إقبال كبير من المصريين على شراء الكتب الخارجية، موضحًا أن الدروس الخصوصية السبب الرئيسي لارتفاع أسعار الكتب الخارجية، لأن المدرس يتعامل مع دار نشر معينة تطبع كتابا معينا يلزم الطالب بشرائه.

وأوضح بركات، أن الكتب الخارجية لطلاب المراحل التعليمية لا تحتوي على أي معلومات أو إضافات زائدة عن الكتاب المدرسي، مشيرًا إلى أن الطالب يعتمد على الدروس الخصوصية ويقوم بشراء الكتب الخارجية.

وأشار بركات صفا إلى أن الأسر منهكة بسبب الدروس الخصوصية وارتفاع أسعار الكتب الخارجية، موضحًا أن الكتاب المدرسي ليس بنفس قيمة الكتاب الخارجي، كما أن الزيادة شملت جميع الأدوات المدرسية.

مؤشرات الخليج تتراجع

غلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج، الثلاثاء، على انخفاض بعد تتبعها أسعار النفط والأسهم العالمية.

واصل المؤشر السعودي الانخفاض للجلسة التاسعة على التوالي.

وتراجعت أسعار النفط اليوم بأكثر من 1.5 بالمئة، بعدما أظهرت بيانات انخفاض واردات وصادرات الصين على نحو أكبر مما كان متوقعا في يوليو، في مؤشر آخر على ضعف النمو في أكبر مستورد للنفط في العالم.

لكن سوق أبوظبي للأوراق المالية، عزز مكاسبه في ختام تعاملات اليوم، وربح رأسماله السوقي ما يناهز 45 مليار درهم مدعوما بمكاسب الأسهم القيادية ليواصل بذلك صعوده للجلسة الثانية على التوالي، في مسار مخالف لمؤشرات الخليج الأخرى.

وصعدت مؤشرات سوق أبوظبي لأعلى مستوياتها في 5 أشهر، مع ارتفاع مؤشر سوق أبوظبي "فادكس 15" بنسبة 1.96 بالمئة أو ما يعادل 187.3 نقطة ليغلق عند 9735.42 نقطة، فيما زاد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" بنحو 1.68 بالمئة توازي 165.6 نقطة ليقفل عند 9989.84 نقطة.

وتعزز أداء سوق أبوظبي بارتفاع سهم "العالمية القابضة" بنسبة 3.02 بالمئة و"الفا ظبي" 5.21 بالمئة و"أبوظبي التجاري" 2.57 بالمئة و"أي آند" 1.09 بالمئة و"أدنوك للغاز" 0.87 بالمئة و"أبوظبي الإسلامي" 0.73 بالمئة و"طاقة" 0.6 بالمئة و"أبوظبي الأول" 0.28 بالمئة.

وأغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي على شبه استقرار عند 4077.73 نقطة وسط تباين في أداء المؤشرات القطاعية حيث ارتفع العقار والاتصالات والصناعة.

وتراجع مؤشر السوق السعودي 0.3 بالمئة، متأثرا بانخفاض 1.8 بالمئة لسهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية، و2.2 بالمئة لسهم البنك الأهلي السعودي.

غير أن سهم عملاق النفط أرامكو السعودية ارتفع 1.2 بالمئة.

وانخفض المؤشر القطري 1.1 بالمئة، بعد أن هبط سهم صناعات قطر 3.5 بالمئة، قبل إعلان الشركة المتخصصة في البتروكيماويات أرباحها.

وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية المصري EGX30 بنسبة 0.5 بالمئة، مع هبوط سهم الشركة الشرقية إيسترن كومباني 2.8 بالمئة.

ارتفاع طفيف فى أسعار الذهب بختام التعاملات

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء داخل الأسواق المحلية وفقًا لآخر تحديث لها داخل الأسواق وذلك خلال ختام التعاملات بقيمة 5 جنيهات.

وجاءت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء كالتالي:

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 2469 جنيهًا، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2160 جنيهًا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق نحو 1851 جنيهًا، بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 وفقًا لآخر تحديث له نحو 1440 جنيهًا.

مكالمات الفيديو من واتساب

أعلن مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذى لميتا، عن إطلاق تطبيق واتساب خاصية جديدة في مكالمات الفيديو، والتي تتيح القدرة على مشاركة شاشتك أثناء مكالمة فيديو على الواتس.

وكتب زوكربيرج، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: نحن نضيف القدرة على مشاركة شاشتك أثناء مكالمة فيديو على WhatsApp.

انخفاض سعر شراء وبيع اليورو في تعاملات المساء

انخفض سعر اليورو في تعاملات مساء اليوم الثلاثاء مقابل سعر الجنيه، وذلك بحسب آخر تحديث رسمي وارد من البنك المركزي.

وتراجعت اسعار اليورو في عمليات الشراء والبيع خلال ختام التعاملات اليوم عن سعر اليورو في الصباح حيث فقد اليورو الكثير من مكاسبه سواء على مستوى الشراء او البيع.

واستطاع الجنيه المصري للحفاظ على قيمته مقابل سعر اليورو مجبرا أسعار المساء على التراجع في اليورو سواء شراء أو بيعا.

سجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 33.76 جنيه للشراء، و33.91 جنيه للبيع.