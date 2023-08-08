مدير معهد إعداد القادة: نعمل على تأهيل الطلاب لسوق العمل بعد التخرج

قال الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة إن المعهد يعمل على تأهيل الطلاب لسوق العمل من خلال تدريبهم على مهارات ما بعد التخرج وإعداد قائد متخصص بمهارات من رغباته.

مبدعون باختلاف 2

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للملتقي القمي لطلاب ذوي القدرات الفائقة بالجامعات والمعاهد المصرية تحت شعار مبدعون باختلاف 2.

معهد إعداد القادة

وفي وقت سابق وقع الدكتور شريف يوسف خاطر - رئيس جامعة رئيس جامعة المنصورة بروتوكول تعاون مشترك مع الدكتور كريم همام - مدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي.

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ونص البروتوكول على تقديم برامج لتنمية القدرات وصقل المهارات والتدريب فى اتجاهات متنوعة ومتجددة وعقد ورش العمل حول كيفية إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإقامة مؤتمرات ذات الاتجاه القومي حول استثمار مشروعات التخرج للشباب داخل الجامعات والمعاهد فى ضوء متطلبات سوق العمل وإتاحة فرص تشغيل الطلاب وشباب الخريجين.

ويهدف البروتوكول إلى زيادة قاعدة المشاركة الطلابية وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين في كافة الأنشطة بما يعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع الجامعي في الجامعات المصرية، بجانب إعداد وتأهيل الكوادر من القيادات الشبابية وإتاحة الفرص للمشاركة الحقيقية في البناء المجتمعي من خلال تقديم مجموعة من البرامج والأنشطة التنموية والتثقيفية المتجددة.

وأكد الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة بأن الجامعة حققت التميز محليا ودوليا وتهدف فى خطتها الاستراتيجية الى تنمية مهارات منسوبى الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإدارى والطلاب.

كما تهدف الجامعة إلى إعداد وتأهيل الكوادر من القيادات الشبابية وإتاحة الفرص للمشاركة الحقيقية في البناء المجتمعي من خلال تقديم مجموعة من البرامج والأنشطة التنموية والتثقيفية المتجددة بالتعاون مع معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالى من خلال تكثيف المشاركات بالبرامج التي يقدمها المعهد وذلك تماشيًا مع توجهات الدولة في ظل رؤية مصر 2030.

وأكد الدكتور كريم همام مدير معهد اعداد القادة أن خطة معهد إعداد القادة الاستراتيجية تساهم فى تحقيق التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030، بجانب إعداد وتأهيل القيادات الجامعية والشبابية والمساهمة في بناء شخصية الإنسان بصفة عامة والطلاب على وجه الخصوص من خلال اكتشاف المواهب وصقلها، وتأسيس وبناء منظومة من البرامج الإستثنائية للقيادة والأنشطة التنموية والتثقيفية والتوعوية لمواكبة التطور العالمي، ورفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس وتنمية قدراتهم التعليمية والتربوية والثقافية.