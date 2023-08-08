تفسير رؤية الجلباب الأبيض فى المنام وعلاقته بالستر والعفة

تفسير رؤية الجلباب الأبيض فى المنام، يعتبر اللون الأبيض من أجمل وأرقى الألوان ولذلك تكون ملابس الحجاج الإحرام البيضاء ويعشق كثير من الأشخاص ارتداء الجلباب الأبيض فهو من أشهر الملابس في الوطن العربي والشرق الأوسط، وهو زي ثنائي يختص به الرجل وكذلك المرأة، وهو أيضًا من الأزياء الرسمية في بعض الدول العربية مثل دول الخليج، وله العديد من الأشكال مثل الجلباب البلدي والجلباب الإفرنجي، وهذا بالنسبة للرجال، يكون الجلباب متنوع الشكل والاستخدام، وعلى تنوعه هذا فى الواقع أما رؤية الجلباب الأبيض فى المنام فله العديد من التفسيرات المختلفة.

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تفسير رؤية الجلباب في المنام لابن سيرين

في حالة أن كان صاحب الحلم شابًا أعزبًا، فإن تفسير حلم الجلباب هو الزواج -بإذن الله-.

من يرى نفسه يرتدي جلبابًا نسائيًا -خاص بالنساء- في الحلم، فهذا يوحي بضعف شخصية الرائي وعدم مقدرته على البتّ في أي أمر من الأمور، كما يدل على أن هذا الشخص من الأشخاص الناعمين اللينين الذين لا يتمتعون بصلابة وخشونة الرجال.

إذا رأى نفسه مرتديًا جلبابًا غليظًا ثخينًا، فهذا معناه أن صاحب الرؤيا يعمل من الأفاعيل المُخالفة للدين وللشرع وللأخلاق، ويأتي هذا الجلباب الغليظ بمثابة الستار الذي يتخفى وراءه صاحب الحلم ليقوم بعمل أعماله الخبيثة.

من ترى جلبابًا في المنام، ولم تكن قد تزوجت بعد فتأويله، أنها سوف تتلقى مشكلة كبيرة في الأيام القادمة أو أنها صاحبة تجارة ومال وسوف تخسرهم، وعليها أن تجتهد في الدعاء؛ لكي يرفع الله هذا البلاء ويلطف بصاحبته.

من ترى نفسها قد خلعت إزارها، فهذا نذير شؤم بفقدانها سترها وعفتها، ذلك بأن الجلباب في معناه العام هو الستر والعفة للرجل والمرأة على حد سواء.

في حالة أخرى إن خلع الفتاة للجلباب مع علامات الخزي والانكسار والخجل أيضًا، يدل على كشف أمر خاص بها أمام العامة من الناس.

إن قامت بنزع الجلباب وقد علا وجهها الفخر والانتصار، فهذا معناه أنها قامت بعمل بطولي أو مُشرّف مما يستدعي الإعجاب والزهو أمام الناس جميعًا.

في تأويل الجلباب للرجال فقد يكون رزقًا وفيرًا أو حظًا سعيدًا في شأن من الشئون.

الجلباب بوجه عام دال على الأمن والسلام، ذلك أن وظيفته في الحياة هي توفير هذا العامل، مما يعني أنه قد يتعرض المرء لأمر ما أو ضرر وسوف تتم حمايته -بأمر الله-.

تفسير رؤية الجلباب الأبيض في المنام

بخصوص الجلباب الأبيض فى المنام، فإنه دومًا في الأحلام مثار جدل كبير بين الناس، حيث أن هذا اللون هو لون الكفن الذي يرتديه الميت إلى قبره، وهو أيضًا لون فستان زفاف العروس، ففور ما يحلم الشخص بحلم كهذا يبدأ في تأويل الحلم على هذين التأويلين دون سابقة معرفة بالتفاسير الصحيحة له، وإنما يستمدها من الواقع، وسوف نخبركم بالتفاسير الصحيحة لهذا الحلم.

على وجه العموم فإنه إشارة واضحة للسعادة والفرح وكل أمر محمود.

في حالة كان الحالم شخصًا لم يتزوج بعد، سواء كان ذكرًا أو أنثى، وقام بشراء لباس أبيض في الحلم، فإن هذا يعني أنه سوف يتزوج في القريب العاجل.

إن رأى الحالم جلبابًا حريريًا أبيضًا، فهي إشارة واضحة على إتيانه من المال الكثير.

في حالة تطريز الملابس بألوان فضية مختلفة، فهي دلالة على السفر إلى خارج البلاد، وإن كان الشخص طالبًا، فإنها ترمز إلى الشهادة أو حصد مركز أو مرتبة علمية أو تخرجه مثلًا.

الشخص الذي يرى نفسه يقوم بتنظيف ملابس بيضاء، فإن هذا يعني توبة هذا الشخص وعودته إلى الله وعدوله عن الطريق المعوَّج.

إن كان الرائي عاملًا في وظيفة، فإن رؤية اللباس الأبيض تعني حصوله على إجازة أو فترة راحة طويلة من يرى نفسه يرتدي زي أبيض به قاذورات قد غيّرت من لونه، فإن هذا يوحي بالمشكلات التي سوف تنغص على هذا الشخص حياته وتقلقه، وعليه لذلك أن يستعين بالله.

الفتاة العزباء التي ترى ملابسًا بيضاء موضوعة في مكان يراه الناس جميعًا بأسلوب استعراض أو حتى موضوعة على حبال الغسيل، فهذا دليل على أن أخلاق هذه الفتاة وسيرتها محمودة وحسنة بين الناس جميعًا في مجتمعها ومحيط دراستها وعملها.

العزباء أيضًا التي تقوم بصباغة اللباس في الحلم وتجعل لونه يستحيل أبيضًا، فهذا دليل على أنها قد نجحت في حل مشكلاتها واجتياز العقبات التي تعوق طريقها.

تفسير رؤية الجلباب الأسود في المنام

على عكس المعهود عن الملابس ذات اللون الأسود بأنها نذير شؤم إلا أنها قد توحي بدفع الشرور وتوفر الأمن للأشخاص من كان طالبًا وقد رأى ملابس سوداء فإنه قد يسافر إلى بلد أخرى كطالبٍ للعلم من كان يأمل من قلبه أن يزور بيت الله الحرام، وقد سجل في قرعة للسياحة على سبيل المثال، فإن الجلباب ذو اللون الأسود تُبشره بالحج.

من يرى لباسًا أسودًا في نومه، فهو دليل على نقاء روحه وعلى إلتزامه بإرشادات الدين.

إن أي رجل يسعى إلى تولي منصب أو امتلاك سلطة ونفوذ، فإن رؤيته لملابس سوداء في المنام مؤشر إلى تمتعه بالقوة والسلطان القوي، وبالنسبة للسيدات فهو دليل على الهدوء والتمتع ببيت وعائلة مستقرين.

تفسير رؤية الجلباب الواسع في المنام

الملابس الواسعة في الحلم تُشير إلى مال كثير سوف يأتي إلى الشخص وسوف يقوم بإدخاره، وهي تُشير إلى كل ميسرة وسهولة في شئون الدنيا.

تفسير رؤية الجلباب في المنام للمتزوجة

إذا رأت المرأة المتزوجة نفسها ترتدي جلابية فاتحة اللون أو بيضاء، فإن هذا يدل على حملها وإنجابها طفلًا.

من ترى نفسها قد خلعت جلبابها وفي حياتها بعض الأمور الأسرية الغير مستقرة، فقد يكون هذا دليلًا على طلاقها من زوجها.

المرأة التي تشتري جلابية جديدة، فهي على أعتاب الدخول في حياة جديدة أو منافسة جديدة أو حتى مجتمع جديد، مثل حصولها على ميراث مثلًا، تغير بعض ميولها ورغباتها والله اعلم.