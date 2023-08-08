بيراميدز يعلن ضم سيف جعفر رابع صفقاته الصيفية (فيديو وصور)

أعلن نادي بيراميدز تعاقده بشكل رسمي مع لاعب الوسط الشاب سيف فاروق جعفر، في صفقة انتقال حر بداية من الموسم الجديد..

وسيف فاروق جعفر هو واحد من أهم المواهب التي ظهرت خلال السنوات الماضية في الكرة المصرية وأظهر إمكانيات رائعة، خلال مشاركاته طوال الفترة الماضية.

بيراميدز يعلن التعاقد مع سيف جعفر

واللاعب من مواليد ٥ ديسمبر من عام ١٩٩٩، ويجيد في مركز خط الوسط، ويتميز برؤية ممتازة في التمرير بجانب قدم قوية في التصويب على المرمى، وسبق له اللعب في صفوف ناديي الزمالك وسموحة.

ويستعد نادي بيراميدز لبداية موسم يعج بالمسابقات محليا وقاريا، حيث البداية في منتصف سبتمبر بدوري أبطال أفريقيا ثم الدوري الممتاز وكأس مصر بنسختيه القديمة والجديدة، وكذلك السوبر للأندية الأبطال في الإمارات، ويسعى النادي للمنافسة على جميع تلك البطولات.

ويعتبر سيف جعفر الصفقة الرابعة لنادي بيراميدز بالميركاتو الصيفي الجاري حيث سبق وضن يوسف أسامة نبيه ومصطفي فتحي والكونغولي فيستون ماييلي وسيتم الإعلان لاحقا عن ضم ثلاثي فيوتشر محمد رضا بوبو ومحمود مرعي ومهند لاشين.

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بيراميدز يعلن ضم يوسف أسامة نبيه لاعب الزمالك

وأعلن نادي بيراميدز عن تعاقده مع المهاجم الشاب يوسف أسامة نبيه، لاعب الزمالك السابق في صفقة انتقال حر، في إطار رؤية وخطة النادي للاعتماد على اللاعبين الواعدين ودعم الفريق بأفضل اللاعبين والمواهب الشابة.

ويوسف أسامة نبيه من أفضل المواهب الشابة في كرة القدم المصرية وهو من مواليد سبتمبر عام ٢٠٠٠ ويبلغ من العمر ٢٢ عاما، ويجيد اللعب في مركز المهاجم والجناح الأيسر.

ولعب يوسف من قبل في صفوف أندية إنبي وأسوان والزمالك، ويعتبر من أكثر المواهب الشابة التي لفتت الأنظار خلال المواسم الماضية.

بيراميدز يتعاقد مع المهاجم الكونغولي فيستون ماييلي

وأعلن نادي بيراميدز تعاقده بشكل رسمي مع الهداف الدولي الكونغولي فيستون ماييلي، مهاجم نادي يانج أفريكانز التنزاني، لدعم خط الهجوم في الموسم الجديد.

وأنهى ممدوح عيد الرئيس التنفيذي للنادي تفاصيل انضمام المهاجم الدولي الكونغولي المتميز في إطار خطة الإدارة التنفيذية في دعم صفوف الفريق بأفضل العناصر في مختلف المراكز، خاصة وأن بيراميدز مقبل على مشاركات عديدة محليًّا وقاريًّا، ويبدأ مشواره في منتصف سبتمبر في دوري أبطال أفريقيا وكذلك النسخة الجديدة من الدوري المصري.

وفيستون ماييلي هو مهاجم دولي من الكونغو الديمقراطية ويبلغ من العمر ٢٩ عامًا، وسبق له تمثيل نادي فيتا كلوب الكونغولي، قبل أن يرتدي قميص يانج أفريكانز منذ ٢٠٢١.

ولعب ماييلي ١٧ مباراة في دوري أبطال أفريقيا في وقت سابق وسجل ١١ هدفًا وصنع ٣ أهداف أخرى، كما أنه لعب ٣١ مباراة سابقة بكأس الكونفدرالية الأفريقية، سجل خلالها ١٨ هدفًا وصنع ٦ آخرين، وهو هداف النسخة السابقة في الكونفدرالية.

وفي الدوري الكونغولي لعب مع فيتا كلوب ١٣ مباراة سجل خلالها ٤ أهداف وصنع ٣، ولعب مع يانج أفريكانز ١٨ مباراة سجل خلالها ١٤ هدفًا وصنع ٣ آخرين.

ولعب المهاجم الدولي ٧ مباريات دولية سابقة مع منتخب الكونغو، سجل خلالها هدفًا واحدًا.

رسميا.. مصطفى فتحي مستمر مع بيراميدز

وأعلن نادي بيراميدز الحصول على خدمات مصطفى فتحي لاعب التعاون السعودي بشكل رسمي خلال الميركاتو الصيفي الجاري وذلك عقب الإعارة لمدة موسم مع النادي.

ووقع مصطفى فتحي عقود انتقاله نهائيا لصفوف نادي بيراميدز لعدة سنوات مقبلة، بعدما أنهى النادي جميع الإجراءات مع التعاون السعودي لإتمام تفاصيل التعاقد.

ويعتبر مصطفى فتحي أحد أهم وأفضل لاعبي الكرة المصرية خلال الموسم المنقضي، حيث سجل العديد من الأهداف بقميص بيراميدز في مختلف البطولات.

ولعب مصطفى فتحي ٣١ مباراة مع بيراميدز في الدوري المصري الممتاز هذا الموسم سجل ٩ أهداف وصنع ٥، كما شارك في ١٢ مباراة ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، سجل خلالها ٤ أهداف، وسجل هدفا كذلك في بطولة كأس مصر.

بيراميدز يجدد لحارسه شريف إكرامي

وأعلن نادي بيراميدز تمديد عقد حارس الفريق المخضرم شريف إكرامي، بعدما انتهى عقد اللاعب بنهاية الموسم المنقضي.

وجاءت هذه الخطوة من جانب الإدارة التنفيذية للفريق السماوي بقيادة ممدوح عيد، للحفاظ على القوام الأساسي للفريق، والحفاظ على اللاعبين الجيدين وأصحاب الخبرة في الفريق سعيًا لتحقيق البطولات في الموسم المقبل.