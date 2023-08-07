الإثنين 07 أغسطس 2023
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خارج الحدود

بابا الفاتيكان يكشف عن كارثة في البحر المتوسط وأفريقيا

بابا الفاتيكان، فيتو
بابا الفاتيكان، فيتو

أعلن بابا الفاتيكان البابا فرنسيس الثاني، في بيان صادر عنه اليوم الإثنين، أنه سيتوجه لزيارة مرسيليا وليس فرنسا  في شهر  سبتمبر المقبل، موضحًا أن زيارته لن تحمل سمة رسمية، ولكنها ستكون مخصصة لملف الهجرة.

البابا فرنسيس الثاني يزور مرسيليا 

وذكرت وكالة الأنباء فرانس برس أن البابا فرنسيس أكد  في مؤتمر صحفي عقده في الطائرة خلال العودة إلى روما من لشبونة حيث أحيا الأيام العالمية للشبيبة: "سبق أن زرت ستراسبورج (عام 2014).. سأتوجه إلى مرسيليا (في 22 و23 سبتمبر) وليس إلى فرنسا"، مؤكدا مع ذلك عدم وجود أي "مشكلة" مع فرنسا.

ولفت البابا فرنسيس إلى أن “المشكلة التي تثير قلقه هي المشكلة المتوسطية، مؤكدًا أن استغلال المهاجرين جريمة.، مضيفا أن "المتوسط مقبرة.. لكنها ليست الأكبر: المقبرة الأكبر في شمال إفريقيا..الأمر رهيب.. لذا سأتوجه إلى مرسيليا".

وقال تعليقًا على لقائه المرتقب بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون  يوم 23 من سبتمبر قبل ترؤس قداس في استاد فيلودروم: "أبلغني الرئيس ماكرون الأسبوع الماضي بأنه يعتزم الحضور".

وسبق أن أعلن البابا أنه سيزور "مرسيليا وليس فرنسا"، في تصريحات أثارت التباسا لدى شريحة من الفرنسيين الكاثوليك.

ولدى سؤاله عما إذا لديه "أي مشكلة مع فرنسا"، أجاب البابا "كلا".

وتابع البابا فرانسيس : "هذه سياسة أتبعها.. أزور البلدان الأوروبية الصغيرة، أما البلدان الكبيرة (إسبانيا، فرنسا، إنجلترا..) فأتركها لما بعد، للنهاية. أريد أن أبدأ بالبلدان الصغيرة".

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