استعدادات وزارتي التموين والزراعة لموسم قصب السكر والبنجر الجديد 2024

عقد وزير التموين والتجارة الداخلية، ونظيره وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا مع رؤساء مجالس إدارات شركات انتاج السكر من بنجر السكر، وذلك بحضور هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، وأيضا الرئيس التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية.

وجاء اللقاء من أجل الاتفاق علي القواعد والضوابط المنظمة لموسم انتاج قصب السكر ومحصول بنجر السكر 2023-2024 للزراعات التقليدية الخاصة بالتعاقد مع المزارعين.

موسم قصب السكر الجديد

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ووجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الشكر للقيادة السياسية التي وجهت بالاهتمام بالمزارعين وتنمية المحاصيل الاستراتيجية.

كما وجه الوزيران بإنشاء وحدة للبحوث والتطوير بالتعاون مع الشركات المنتجة للسكر ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بهدف تنمية ورفع إنتاجية محصول الفدان ليعود بالخير علي المزارعين.

ضوابط توريد محصول البنجر

وتم التأكيد في الاجتماع علي أهمية وضع ضوابط التوريد والاستلام والنقل لمحصول بنجر السكر مع التأكيد علي وجود لجان للاستلام داخل المصانع اثناء التوريد بالاشتراك مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وشدد الوزيران على أهمية إعلان أسعار توريد البنجر وقصب السكر من جانب الشركات تشجيعًا للمزارعين علي التوريد في الموسم الجديد، مع وجود إحتياطي استراتيجي آمن من سلعة السكر يكفي إحتياجات البلاد حتي الأول من مارس 2024.

من ناحيته، أكد السيد هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب بأن هناك صدى وردود أفعال إيجابية كبيرة نتيجة سياسات التسعير الجديدة المشجعة والمحفزة للمزارعين للموسم القادم.