جودة التعليم تقدم نصيحة للطلاب المقبلين على الجامعات والمعاهد (فيديو)

الجامعات والمعاهد، أكد الدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، أن التعليم ليس مقصورًا على المدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية.

وقال فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير المذاع على فضائية “صدى البلد"، إن التعليم يؤثر ويتأثر بكل ما يخص المجتمع وقد يكون في المنزل والطريق إلى المدرسة، وهو أن يكون هناك طلاب عندهم شغف للتعلم.

وأضاف أن هناك اتجاها في الدولة من أجل التواكب مع ما يتم دوليا في سوق العمل وتطوير جودة التعليم، من أجل إكساب الطالب مهارات سوق العمل والانفتاح على التخصصات الجديدة، موضحا أنه كانت هناك مهن موجودة منذ 10 سنوات وحاليا لم تعد مطلوبة، موضحا أنه في حال انتشار السيارات ذاتية القيادة لن يكون هناك حاجة لسائقين.

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وشدد على أنه يوجد كثير من الكليات والمعاهد لم تحصل على الاعتماد حتى الآن وينبغي على الطالب أن يدخل على موقع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لمعرفة موقف وجهته المقبلة في التعليم العالي من الاعتماد والجودة، مؤكدا أنه توجد بعض المدارس لديها مناهج متطورة وارتقت إلى مستوى جودة التعليم وحصلت على الاعتماد الدولي.

زيادة أسعار الكتب الخارجية

كشف بركات صفا، عضو مجلس إدارة شعبة الأدوات المكتبية بالغرفة التجارية تفاصيل زيادة أسعار الكتب الخارجية لطلاب المراحل التعليمية المختلفة بنسبة 40%، قائلا: “هناك تضخم وارتفاع في الطباعة والورق والحبر وشح في الدولار".

وأضاف فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج “صالة التحرير" المذاع على فضائية “ صدى البلد"، أن الكتب الخارجية لطلاب المراحل التعليمية لا تخضع للعرض والطلب، وارتفاع أسعار الكتب الخارجية منذ الترم الثاني العام الدراسي الماضي.

الدروس الخصوصية

وتابع: هناك إقبال كبير من المصريين على شراء الكتب الخارجية، موضحًا أن الدروس الخصوصية السبب الرئيسي لارتفاع أسعار الكتب الخارجية، لأن المدرس يتعامل مع دار نشر معينة تطبع كتابا معينا يلزم الطالب بشرائه.

وأوضح بركات، أن الكتب الخارجية لطلاب المراحل التعليمية لا تحتوي على أي معلومات أو إضافات زائدة عن الكتاب المدرسي، مشيرًا إلى أن الطالب يعتمد على الدروس الخصوصية ويقوم بشراء الكتب الخارجية.