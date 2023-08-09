الأربعاء 09 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
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اقتصاد

كيف تتقدم بشكوى ضد شركة التأمين حال عدم حصولك على التعويض أو مخالفة شروط الوثيقة؟

الرقابة المالية،
الرقابة المالية، فيتو

تتلقى الهيئة العامة للرقابة المالية كافة الشكاوى الخاصة بالأنشطة المالية غير المصرفية والتي تتضمن (أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة والتوريق وأنشطة التأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل متناهي الصغر والتمويل الاستهلاكي).

 

دور الهيئة فى فحص  شكاوى حملة وثائق التأمين 

وتتولى الهيئة دراسة الشكاوى الوارده إليها فى حالة شكوى من عميل شركة تأمين، وفحص أوجه التضرر والشكوى مع الحرص على التواصل مع أطراف الشكوى، والانتهاء من إعداد مذكرات الدراسة الخاصة بكل شكوى بعد الفصل فيها على وجه من الدقة والسرعة.

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آلية تقديم الشكوى: للعملاء تقديم الشكوى عبر إحدى الوسائل التالية:

  1. من خلال الرابط https://fra.gov.eg/complains/.
  2. باليد عن طريق التوجه لمقر الهيئة بالقرية الذكية

شروط تقديم الشكوى:

  1. يجب أن تتضمن الشكوى الحد الأدنى من البيانات الأساسية لمقدم الشكوى:
    • اسم الشاكي، الصفة، المهنة، العنوان، الرقم القومي، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني.
    • مضمون الشكوى (يفضل إرفاق أية مستندات مؤيدة للشكوى إن وجدت).

المستندات الواجب إرفاقها مع الشكوى:

  • للأفراد: صورة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر.
  • للمؤسسات والشركات :  صورة السجل التجاري موضحًا به الشخص / الجهة المفوضة.
  • في حالة الوكالة : صورة توكيل ساري.

 

خبير تكنولوجيا معلومات يحذر البنوك وشركات التأمين من احتيال الذكاء الاصطناعي

المصري للتأمين يرصد تحديات تطبيق الهندسة المالية في شركات التأمين

 

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