الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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أخبار مصر

قبل نزول البحر، اتحاد الغوص يوضح كيفية الوقاية من الغرق (فيديو)

شواطئ البحر، فيتو
شواطئ البحر، فيتو

مخاطر العوم،  أكد هشام الشوبكي كبير مدربي الغوص وعضو الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، أن البحر أقوى من أي شخص ولذلك يجب على الشخص عدم مواجهة تيارات السحب، وفى حالة الشعور بان الرمال يتم سحبها من أسفل القدم فعلى الشخص الخروج من البحر، وينصح بالعوم على الظهر.

وطالب في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد" هيئة الأرصاد الجوية بإذاعة حالة البحر كل يوم لحماية المواطنين من الغرق، موضحا: " البحر ملوش كبير، خاصة وأن المصريين ليس لديهم ثقافة نزول البحر".

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 مخاطر العوم في البحار


كشف مخاطر العوم في البحار في ظل وجود تيارات السحب التي تهدد حياة الناس وتعرضهم للخطر، موضحا أن أكبر غواص في مصر هو محمود القرش أسطورة الغوص في العالم سحبه تيار البحر منذ 20 عاما ولم يعثر أحد على جثته حتى الآن.
وأوضح أن البحر ملوش كبير ومعظم الغرقى من أصحاب رحلات اليوم الواحد، القادمين من خارج المحافظات الشاطئية، مضيفا أنه يجب العوم على الظهر خلال وجود تيارات السحب، مطالبا بضرورة ارتداء اللايف جاكيت خلال النزول للبحر، لأنه يبقي الشخص طافيا فوق المياه نحو 24 ساعة.


وأشار إلى أنه أخرج 6 غرقى خلال أسبوع، مضيفا أن الست التي تذهب إلى الشواطئ  ومعها حلة المحشي تنشغل عن أولادها ولا تتابعهم خلال النزول إلى المياه، محذرا من استخدام الكاوتش والعوامة لأنها لا تحمي من الغرق.
 

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هشام الشوبكي الاتحاد المصري للغوص مخاطر العوم تيارات السحب الرمال

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