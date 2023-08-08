الثلاثاء 08 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

برئاسة الملك سلمان، مجلس الوزراء السعودي يتخذ 7 إجراءات بشأن المسجدين الحرام والنبوي

الملك سلمان بن عبدالعزيز،
الملك سلمان بن عبدالعزيز، فيتو

عقد مجلس الوزراء السعودي، جلسته، اليوم، في قصر السلام بجدة، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز

واستعرض المجلس تعليمات الملك بدراسة إنشاء جهاز مستقل باسم "رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي"، وتحويل "الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي" إلى هيئة عامة باسم "الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي"، ترتبطان بالملك تنظيميًّا.

واستهدف ذلك استمرار العناية البالغة بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، ولأهمية مواصلة مسيرة التطوير المؤسسي للأجهزة ذات الصلة بهما هيكليًّا وتنظيميًّا وإداريًّا، وإكسابها مزيدًا من التخصص واتخاذها أنماطًا إدارية تواكب الخطط التطويرية الجاري العمل عليه في هذا الشأن.

Advertisements

نص قرار مجلس الوزراء

وبعد دراسة مجلس الوزراء للموضوع، قرر المجلس ما يأتي:

أولًا:

إنشاء جهاز مستقل باسم "رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي" يرتبط تنظيميًّا بالملك، وتنقل إليه اختصاصات ومهمات وأعمال الإشراف على شؤون الأئمة والمؤذنين في المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكل ما يتصل بالشؤون الدينية بهما، بما في ذلك الحلقات والدروس العلمية داخلهما المرتبطة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

ثانيًا:

تحويل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إلى هيئة عامة باسم "الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي" تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميًّا بالملك وتتولى اختصاصات ومهمات وأعمال الخدمات والتشغيل والصيانة والتطوير المتصلة بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.

ثالثًا:

يكون للهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مجلس إدارة يعين رئيسه وأعضاؤه بأمر ملكي.

رابعًا:

قيام هيئة الخبراء بمجلس الوزراء - بمشاركة الجهات ذوات العلاقة - بإعداد ترتيبات تنظيمية لكل من رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي والهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكذلك مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات.

خامسًا:

تُشكل لجنة فنية من: الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، ووزارة الحج والعمرة، ووزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ورئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، ولجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن، تكون برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وتتولى وضع الآليات اللازمة لمعالجة الجوانب المالية والوظيفية المترتبة على إنفاذ ما قضت به البنود الثلاثة الأولى من القرار، بما في ذلك ما يتعلق بالوظائف الشاغرة والمشغولة والموظفين والوثائق والممتلكات والعقود والاعتمادات المالية المدرجة في ميزانية الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي (سابقًا)، ورفع ما يتطلب اتخاذه من إجراءات نظامية في هذا الشأن.

سادسًا:

تتولى الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي المهمات المنوطة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي (سابقًا)، إلى حين استكمال إنفاذ ما قضى به القرار ومباشرة الجهازين اختصاصاتهما ومهماتهما وأعمالهما وفقًا لترتيباتهما التنظيمية المشار إليهما في البند (رابعًا) من القرار، على أن يتم التنسيق في ذلك بين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ورئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي؛ بما يُمكِّن رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي -خلال هذه المدة- من مباشرة الاختصاصات والمهمات والأعمال المشار إليها في البند (أولًا) من القرار، ويُعمل بمقتضى هذا البند مدة لا تزيد على (60) يومًا من تاريخ استكمال ما قضى به البند (خامسًا) من القرار.

سابعًا:

يكلف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي باختصاصات المجلس اللازمة لتسيير الأعمال دون الاختصاصات المتصلة بإقرار السياسات واللوائح المالية والإدارية إلى حين تشكيله، ويكلف بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة إلى حين تعيينه؛ وذلك وفقًا للترتيبات التنظيمية للهيئة المشار إليها في البند (رابعًا) من القرار.

إدارة الشئون النسائية: المسجد النبوي يرفع جاهزيته لاستقبال طلائع الحجاج

السعودية تخصص آلاف العربات الكهربائية لنقل الحجاج في المسجد الحرام (صور)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مجلس الوزراء السعودي قصر السلام بجدة رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي المسجد الحرام المسجد النبوي

مواد متعلقة

ما حكم كتابة الآيات القرآنية بالذهب على جدار قبلة المسجد النبوي الشريف؟ الإفتاء تجيب

مشهد مهيب للحجاج في المسجد الحرام مع نهاية موسم الحج

الأكثر قراءة

توقعات تنسيق الجامعات 2023، 90.9% للطب البشري و90.2% للأسنان، والعلاج الطبيعي 89.5%

نجم الزمالك منتقدا مرتضى منصور: شيكا خط أحمر

بعد واقعة "العروسة طلعت راجل"، عالم أزهري يوضح حكم إخفاء العيوب الخلقية في فترة الخطوبة

تنسيق الكليات، موعد إعلان تنسيق المرحلة الثانية 2023 والمؤشرات الأولية

تعرف على قائمة الراحلين عن الأهلي بعد غلق باب القيد الأولي للدوري

وكيل محمد صلاح يكشف حقيقة عرض المليار دولار للانتقال إلى الدوري السعودي

بيان عاجل للحكومة بشأن تفشي مرض الدرن في مصر عبر النازحين إليها

دياموند يتعاقد مع لاعب الأهلي ومنتخب الشباب السابق

Advertisements

منوعات

المزيد

زووم تعيد موظفيها إلى المكاتب لهذا السبب

الشيخ الشعراوي من ضيوفه، عم محمد يوزع طعاما على الغلابة منذ 45 عامًا (صور)

توقعات الأبراج حظك اليوم الثلاثاء 8-8-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الثلاثاء 8-8-2023 أبراج الثور والجوزاء والحمل

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 8-8-2023 في السوق المحلي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الثلاثاء

سعر جرام الذهب، ارتفاع أسعار المعدن الأصفر اليوم الثلاثاء 8-8-2023

آخر تطورات أسعار الدولار في مصر مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم

المزيد

انفوجراف

محاولة اغتيال زيلينسكي.. جهاز الأمن الأوكراني يكشف الكواليس وسيدة روسية كلمة السر (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أصحاب القراءات العشر وحكاياتهم مع القرآن الكريم

بعد واقعة "العروسة طلعت راجل"، عالم أزهري يوضح حكم إخفاء العيوب الخلقية في فترة الخطوبة

تلاوة رائعة للشيخ إبراهيم الفشني من سورة الحجرات (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية