ليفربول على أعتاب ضم لاعب جديد في الانتقالات الصيفية

اقترب نادي ليفربول من ضم البلجيكي روميو لافيا لاعب ساوثهامبتون خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك بعد استبعاد اللاعب من قائمة فريقه لمباراة جيلينجهام في كأس كاراباو، في إشارة إلى اقتراب رحيله.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" العالمية، أن ساوثهامبتون استبعد روميو لافيا من قائمة الفريق الأول التي تخوض لقاءً مساء اليوم الثلاثاء، ضد جيلينجهام في كأس كاراباو، خاصة أن مشاركة لافيا مع ساوثامبتون في البطولة تمنعه لاحقًا من الظهور رفقة ليفربول.

Advertisements

فيما أكدت شبكة "This IS Anfield" أن ساوثهامبتون اقترب من الموافقة على رحيل لافيا، بعدما رفض 3 عروض سابقة من ليفربول لضم اللاعب، حيث يتمسك بالحصول على 50 مليون جنيه إسترليني، وأن الطرفين أصبحا قريبين من القيمة المالية المطلوبة بعدما قدم ليفربول عرضا بـ 46 مليون جنيه إسترليني.

ويصر المدرب الألماني يورجن كلوب على ضم لاعب جديد في خط الوسط، بعد مغادرة جوردان هندرسون وفابينيو وجيمس ميلنر ونابي كيتا وأوكسليد تشامبرلين في وقت واحد.

من ناحية أخرى، يواجه فريق ليفربول الإنجليزي الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، نظيره تشيلسي في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

موعد مباراة ليفربول ضد تشيلسي

تقام مباراة ليفربول ضد تشيلسي في الجولة الأول من الدوري الانجليزي الممتاز، يوم 13 أغسطس، على ملعب ستامفورد بريدج “معقل الريدز”، وتنطلق صافرتها في تمام السادسة والنصف بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ضد تشيلسي

مباراة ليفربول ضد تشيلسي تنقل على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، صاحبة الحق الحصري لبث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وينطلق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 11 أغسطس الحالي وسط منافسة قوية بين الفرق الكبرى.

مواعيد مباريات الجولة الأولى للدوري الإنجليزي



الجمعة 11 أغسطس

بيرنلي ضد مانشستر سيتي 10 مساء بتوقيت القاهرة

السبت 12 أغسطس

آرسنال ضد نوتنجهام فورست 2:20 مساء بتوقيت القاهرة

بورنموث ضد وست هام يونايتد 5 مساء بتوقيت القاهرة

برايتون ضد لوتون 5 مساء بتوقيت القاهرة

إيفرتون ضد فولهام 5 مساء بتوقيت القاهرة

شيفيلد يونايتد ضد كريستال بالاس 5 مساء بتوقيت القاهرة

نيوكاسل ضد أستون فيلا 7:30 مساء بتوقيت القاهرة

الأحد 13 أغسطس

برينتفورد ضد توتنهام 4 مساء بتوقيت القاهرة.

تشيلسي ضد ليفربول 6:30 بتوقيت القاهرة

الإثنين 14 أغسطس

مانشستر يونايتد ضد ولفرهامبتون 10 مساء بتوقيت القاهرة