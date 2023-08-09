نفقة الأقارب.. حيلة شيطانية للهروب من مصروفات الأطفال.. والحكم النهائي شرط التخفيض

نفقة الأقارب، ضربة جديدة للمطلقات أو المعيلات، إذ تهدد بتخفيض نفقة الأطفال فى ظل ظروف شديدة الصعوبة، ويوفرها قانون الأحوال الشخصية الذى يعطى للآباء الحق فى رفع دعاوى نفقة أمام محكمة الأسرة ضد أبنائهم، وفق شروط محددة وضعها القانون، أبرزها أن يكون الأب معسرا، والابن تتوافر فيه حالة من اليسر تجعله يستطيع الإنفاق على الآباء أو الأمهات، فالأولاد الموسرون -ذكورا كانوا أو إناثا- عليهم الإنفاق بالتساوى بحسب عددهم.

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نفقة الأقارب بقدر الكفاية

وتقدر نفقة الأقارب بقدر الكفاية، أي بالقدر الذى يكفى الحاجة الضرورية لمعيشة طالب النفقة، وتسقط بموت المحكوم له أو المحكوم عليه، ويحكم بها من تاريخ صدور الحكم وليس من تاريخ رفع الدعوى أو من تاريخ الامتناع السابق على رفع الدعوى، ولا يغنى عن البيان الإشارة إلى وجوب اللجوء إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية وعمل تسوية مطالبة بنفقة أقارب قبل رفع الدعوى.

وتشمل نفقة الأقارب النفقة بأنواعها الثلاث المأكل والملبس والمسكن، وكذلك بدل الفرش والغطاء، وتقدر بقدر ما يدفع حاجة الأصل، وتجب النفقة سواء كان الفرع ذكرا أم أنثى أي ابن أو ابنة، فإذا تعددت الفروع وجب عليهم النفقة جميعا بالتساوى، إلا إذا كان هناك تفاوت فاحش بين الأبناء، هنا يجب توزيع النفقة بقدر بطريقة أخرى.

وبعض الآباء جعلوا من هذا البند بابا للتلاعب بنفقات الصغار أمام محاكم الأسرة، كما حدث فى قضية لأب وجد، اتفقا فيما بينهما على رفع الجد دعوى أقارب أمام محكمة الأسرة ضد الأب، كى يتم بشكل تلقائى تخفيض نفقة الأحفاد بعد زيادة المخرجات من مرتب الزوج.

اتفق الجد ونجله على حيلة لإثبات زيادة الأعباء المالية عليه، وبالتالى يستطيع المطالبة بتخفيض نفقة أطفاله، وبالفعل رفع الجد على نجله دعوى نفقة أقارب، بعدما جمع كل الأوراق التى تثبت تعسره ماديا، وقدرته نجله "والد الأطفال" على الإنفاق عليه، وبالفعل قضت محكمة الأسرة نيابة المعادى بإلزام "والد الأطفال" فى الدعوى رقم 309 لسنة 2022 بدفع 800 جنيه شهريا نفقة أقارب للجد.

وبعد حصول الأب على صورة من حكم نفقة الجد، رفع دعوى أخرى أمام محكمة الأسرة لتخفيض نفقة أولاده، بحجة أنها يؤدى نفقة أقارب لوالده، وبالتالى لم يستطع الوفاء بكل تلك الاحتياجات المالية.

يقول أحمد عبد الحكيم محامى الأم والقائم على الدعوى: إن والد الأطفال انفصل عن زوجته منذ عدة سنوات، وتحصل الأم على نفقة لأولادها الثلاثة 3000 جنيه، ويحصل الأب على مرتب 8000 جنيه شهريا، ورغم قلة قيمة نفقة الصغار فى ظل الظروف الاقتصادية العصيبة، لكن الأب لم يكتف بذلك، بل اتفق على ممارسة ألاعيب بينه وبين والده "الجد" لتخفيض النفقة، ورفع الأب نفقة أقارب ضد نجله لتخفيض نفقة الصغار، رغم أن الأب يعيش مع نجله فى بيت عائلة واحد ومصاريفهما شبه واحدة.

تخفيض نفقة الأطفال

وتابع عبد الحكيم: وفوجئنا بالأب يرفع دعوى تخفيض نفقة الأطفال بحجة أنه يسدد نفقة جديدة لوالده، فبدلا من زيادة نفقة أولاده بعد غلاء المعيشة أصبح يسعى لتخفيضها، رغم أن متطلبات الأطفال كثيرة فى ظل صعوبة الظروف المعيشية الحالية.

واستكمل: من الصعب والمستحيل إثبات أن الجد رفع دعوى نفقة الأقارب لتخفيض نفقة الصغار، لأنه استخدم حق كفله له القانون المصرى، ولكن كل ما نستطيع فعله إثبات أن متطلبات الأطفال كثيرة وتزداد مع كبر سنهم، والمطالبة بتخفيض نفقة الجد بدلا من تخفيض نفقة الصغار، وما زالت دعوى تخفيض نفقة الصغار قيد التحقيقات.

وفى نفس السياق، يقول شادى طلعت مدير اتحاد المحامين، إنه من حق الأب رفع دعوى تخفيض نفقة، إما أن يتم الموافقة أن تخفيض النفقة أو تركها كما هى، ولكن فى جميع الأحوال يتم تقديم الطلب أولا لمكتب تسوية المنازعات بمحكمة الأسرة، وإذا لم تتم تسوية الموضوع وديا فيقيم الدعوى أمام المحكمة المختصة ويقدم صورة رسمية من حكم النفقة، وكذلك ما يفيد تغير ظروفه المادية والاقتصادية للأسوأ.

وأضاف: أن الأصل فى أحكام النفقات أنها أحكام ذات حجية مؤقتة، وأنها قابلة للتغيير والتبديل حسب حال المطالب بها ميسرا أم معسرا، وبالتالى فإن أحكام النفقات يحدث لها تغيير بتغير الحال بالزيادة أو النقصان حسب ظروف المطالب بأدائها. مضيفا: ولكن تخفيض النفقات لها شروط، تتماثل فى أن يكون حكم النفقة نهائيا لأن الحكم إذا كان أولى يجوز الاستئناف عليه، وأيضًا أن يكون حدث تغييرات فى ظروف الزواج وتبدل حاله من حال يسر لحال عسر.

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