الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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حوادث

القبض على سائق سيارة ميكروباص تسبب فى تعطل حركة المرور بالتجمع الأول

القبض على سائق سيارة
القبض على سائق سيارة ميكروباص، فيتو

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله عبر موقع "فيس بوك" متضمنًا قيام قائد سيارة "ميكروباص" بالوقوف بمنتصف الطريق بالقاهرة، مما تسبب فى تعطيل حركة المرور.. وضبط مرتكب الواقعة.

 

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رصدت المتابعة الأمنية، تداول منشور مدعومًا بصور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمنًا قيام قائد سيارة "ميكروباص"  بالوقوف بمنتصف الطريق بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة، معطلًا حركة المرور ومعرضًا حياته والمواطنين للخطر.

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وبالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة "خاصة بأحد مكاتب الرحلات" وقائدها وتبين عدم حمله ثمة تراخيص، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

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أجهزة الأمن بوزارة الداخلية التجمع الأول النيابة العامة

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