القبض على سائق سيارة ميكروباص تسبب فى تعطل حركة المرور بالتجمع الأول
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله عبر موقع "فيس بوك" متضمنًا قيام قائد سيارة "ميكروباص" بالوقوف بمنتصف الطريق بالقاهرة، مما تسبب فى تعطيل حركة المرور.. وضبط مرتكب الواقعة.
رصدت المتابعة الأمنية، تداول منشور مدعومًا بصور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمنًا قيام قائد سيارة "ميكروباص" بالوقوف بمنتصف الطريق بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة، معطلًا حركة المرور ومعرضًا حياته والمواطنين للخطر.
وبالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة "خاصة بأحد مكاتب الرحلات" وقائدها وتبين عدم حمله ثمة تراخيص، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.