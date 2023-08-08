الثلاثاء 08 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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محافظات

4 محاور لسياسة وخطة تسويق فوسفات مصر لتوسيع نطاق البيع لأسواق جديدة

نائب رئيس شركة فوسفات
نائب رئيس شركة فوسفات مصر، ڤيتو

قال طارق إمام سلامة، نائب رئيس شركة فوسفات مصر لتنمية الأعمال والمشروعات: إنه تم وضع  والارتقاء بعملية التسويق، وأوضح طارق، أن المحور الأول هو (المنتج والسوق) فبالنسبة للمنتج فإن فوسفات مصر حاصلة على تراخيص حق استخراج الخام من 3 مناطق هي (الوادي الجديد – البحر الأحمر – أسوان) 

وحيث إن الخام هو الركن الركين للتميز في عملية التسويق فقد كان اهتمام واعتناء الشركة بجودة الخام والحفاظ على مكوناته وتركيزاته من خلال برامج توكيد ورقابة الجودة وهما (QUALITY INSURING) و(QUALITY CONTROL) وذلك بدءا من مرحلة استخراج الخام من المنجم وحتى المرحلة الأخيرة تسليم الخام للعميل. 


وأضاف طارق، أن المحور الثاني وهو (الأسواق التصديرية المستهدفة) حيث اعتمدت شركة فوسفات مصر في السياسة التسويقية على العقود طويلة الأجل مع تقسيم الأسواق التصديرية المستهدفة لمناطق جغرافية وفقًا لمعدلات استيراد هذه المناطق لخام الفوسفات، فكانت أبرز الأسواق المستهدفة هي دول شرق آسيا، مثل "إندونيسيا – ماليزيا" والهند والبرازيل ودول أمريكا اللاتينية وبعض الدول الأوروبية. 


وأشار طارق، إلى أن المحور الثاني ركز على اتباع سياسة "عقود البيع الفورية"، (ONSPOT CONTRACT) وذلك في حالة اضطراب الأسواق او بهدف تحسين التسعير بالإضافة للميزة النسبية لفوسفات مصر بتنوع الخام من مناطق الاستخراج مما يلبي متطلبات الأسواق الخارجية باختلاف استخدامات الخام نفسه.


كما قال نائب رئيس شركة لتنمية الأعمال والمشروعات، إن المحور الثالث وهو محور "التسعير"، حيث تم اعتماد سياسة تسعيرية مرنة وفقا لمتطلبات السوق المؤثرة على الانتاج ووفقا لنقاط تسليم الخام المختلفة حيث تتبع الشركة سياسة بيعية تعتمد على (المعادلة السعرية) وهي الربط بين خام الفوسفات والمنتج النهائي وكذلك في حالة البيع الفوري الذي يعتمد على (التفاوض السعري). 


وأضاف طارق، أن المحور الرابع والأخير هو (الترويج وأساليب الدعاية التسويقية) وهي تعتمد بشكل رئيسي على معرفة ودراسة وتحديد الأسواق وتصنيفها ومعرفة المصنعين للخام والصناعات المعتمدة على خام الفوسفات وحضور المؤتمرات والمنتديات المتعلقة بتسويق الهام مثل مشاركة ورعاية الشركة كراعي فضي لمنتدى مصر للتعدين  (النسخة الثانية)  Egypt Mining Forum بحضور وزير البترول ولفيف من وزراء البترول العرب والأجانب وممثلي شركات الاستثمار التعديني والذي تم تنظيمه في الفترة من 18 – 19 يوليو الجاري.

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يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وفي إطار تعليمات معالي المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وبقيادة المهندس محمد عبد العظيم، رئيس شركة فوسفات مصر، تم اعتماد محاور استراتيجية التسويق لخام الفوسفات داخل وخارج الوطن لتحقيق أعلى استفادة من الثروة التعدينية بما يدعم الاقتصاد الوطني. 


هذا وتعتبر فوسفات مصر بوزارة البترول والثروة المعدنية، من كبرى شركات المنتجة لخام الفوسفات وتمثل 65 % من صادرات الفوسفات المصري للخارج وبالتي اعتمدت شركة فوسفات سياسة تسويقية وبيعية متميزة وفقا للمعايير الدولية. 

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