الثلاثاء 08 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

زراعة البحيرة: ضبط 59 محل مبيدات و168 عبوة مبيدات ومخصبات (صور)

حملات رقابية بمحافظة
حملات رقابية بمحافظة البحيرة، فيتو

نفذت مديرية الزراعة بالبحيرة برئاسة المهندس موفق محمود ساري من خلال قسمى الرقابة على المبيدات، والمخصبات وبالتنسيق مع مديرية التموين والإدارات الزراعية حملات مكثفة على المحلات بجناكليس أسفرت عن ضبط 2 محل يدارا بدون ترخيص و168 عبوة مبيدات ومخصبات غير مسجلة بوزارة الزراعة.
  
وبحملات مماثلة على 234 محل للإتجار بالمبيدات والمخصبات الزراعية، تم ضبط 59 محل بدون ترخيص وتم التنبيه على أصحاب المحلات الغير مرخصة بسرعة الانتهاء من إجراءات الترخيص.

Advertisements

حملات رقابية بمحافظة البحيرة، فيتو

وفي إطار متصل، قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المهندس مجدي الخضر بتنفيذ حملة تموينية بمركز بدر أسفرت عن ضبط أحد شركات الأسمدة الزراعية لحيازتها وعرضها للبيع أسمدة زراعية غير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية ومحظور طرحها فى الأسواق، حيث تم التحفظ على كمية قدرها 1400 شكارة سماد بإجمالي 35 طن وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وبحملة مماثلة بمركز أبو حمص تم ضبط 3 مخابز لإنتاجهم خبز بلدي ناقص الوزن و5 مخابز توقفوا عن الإنتاج بدون إذن مسبق أو وجود عذر قهرى ومخبزين قاما بإنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات ومخبزين لعدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز.

وبمركز المحمودية تم ضبط 4 مخابز بلديه لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ومخبز بلدى لإنتاجه خبز غير مطابق للمواصفات ومخبز توقف عن العمل بدون إذن مسبق أو وجود عذر قهرى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملات رقابية بمحافظة البحيرة، فيتو
حملات رقابية بمحافظة البحيرة، فيتو
حملات رقابية بمحافظة البحيرة، فيتو

ويأتي ذلك في إطار جهود محافظة البحيرة لتكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الاستيلاء على الدعم والسوق السوداء ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

و ايضا في إطار توجيهات رئيس الوزراء بالمتابعة المستمرة لحركة الأسواق للتأكد من توافر السلع والمنتجات المختلفة، بكميات وأسعار مناسبة، مشددًا على التعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة لتعطيش الأسواق، أو إخفاء أو تخزين أو إحتكار السلع، حيث أكد على طرح السلع التى يتم ضبطها من التجار المستغلين للمواطنين بالأسعار العادلة.

txt

مشروعك يواصل نشاطه على أرض محافظة البحيرة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

زراعة البحيرة البحيرة حملات رقابية حملات تموينية مديرية الزراعة بالبحيرة مبيدات

مواد متعلقة

محافظة البحيرة تنظم سلسلة ندوات اختر كليتك بمشاركة 15 جامعة

خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة البحيرة (مستند)

محافظة البحيرة تطلق أولى فعاليات مبادرة لا للبلاستيك من مدينة رشيد (صور)

قافلة سكانية شاملة بقرية الساحل في محافظة البحيرة (صور)

الأكثر قراءة

توقعات تنسيق الجامعات 2023، 90.9% للطب البشري و90.2% للأسنان، والعلاج الطبيعي 89.5%

نجم الزمالك منتقدا مرتضى منصور: شيكا خط أحمر

بعد واقعة "العروسة طلعت راجل"، عالم أزهري يوضح حكم إخفاء العيوب الخلقية في فترة الخطوبة

تنسيق الكليات، موعد إعلان تنسيق المرحلة الثانية 2023 والمؤشرات الأولية

تعرف على قائمة الراحلين عن الأهلي بعد غلق باب القيد الأولي للدوري

وكيل محمد صلاح يكشف حقيقة عرض المليار دولار للانتقال إلى الدوري السعودي

بيان عاجل للحكومة بشأن تفشي مرض الدرن في مصر عبر النازحين إليها

دياموند يتعاقد مع لاعب الأهلي ومنتخب الشباب السابق

Advertisements

منوعات

المزيد

زووم تعيد موظفيها إلى المكاتب لهذا السبب

الشيخ الشعراوي من ضيوفه، عم محمد يوزع طعاما على الغلابة منذ 45 عامًا (صور)

توقعات الأبراج حظك اليوم الثلاثاء 8-8-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الثلاثاء 8-8-2023 أبراج الثور والجوزاء والحمل

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 8-8-2023 في السوق المحلي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الثلاثاء

سعر جرام الذهب، ارتفاع أسعار المعدن الأصفر اليوم الثلاثاء 8-8-2023

آخر تطورات أسعار الدولار في مصر مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم

المزيد

انفوجراف

محاولة اغتيال زيلينسكي.. جهاز الأمن الأوكراني يكشف الكواليس وسيدة روسية كلمة السر (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أصحاب القراءات العشر وحكاياتهم مع القرآن الكريم

بعد واقعة "العروسة طلعت راجل"، عالم أزهري يوضح حكم إخفاء العيوب الخلقية في فترة الخطوبة

تلاوة رائعة للشيخ إبراهيم الفشني من سورة الحجرات (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية