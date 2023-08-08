زراعة البحيرة: ضبط 59 محل مبيدات و168 عبوة مبيدات ومخصبات (صور)

نفذت مديرية الزراعة بالبحيرة برئاسة المهندس موفق محمود ساري من خلال قسمى الرقابة على المبيدات، والمخصبات وبالتنسيق مع مديرية التموين والإدارات الزراعية حملات مكثفة على المحلات بجناكليس أسفرت عن ضبط 2 محل يدارا بدون ترخيص و168 عبوة مبيدات ومخصبات غير مسجلة بوزارة الزراعة.



وبحملات مماثلة على 234 محل للإتجار بالمبيدات والمخصبات الزراعية، تم ضبط 59 محل بدون ترخيص وتم التنبيه على أصحاب المحلات الغير مرخصة بسرعة الانتهاء من إجراءات الترخيص.

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حملات رقابية بمحافظة البحيرة، فيتو

وفي إطار متصل، قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المهندس مجدي الخضر بتنفيذ حملة تموينية بمركز بدر أسفرت عن ضبط أحد شركات الأسمدة الزراعية لحيازتها وعرضها للبيع أسمدة زراعية غير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية ومحظور طرحها فى الأسواق، حيث تم التحفظ على كمية قدرها 1400 شكارة سماد بإجمالي 35 طن وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وبحملة مماثلة بمركز أبو حمص تم ضبط 3 مخابز لإنتاجهم خبز بلدي ناقص الوزن و5 مخابز توقفوا عن الإنتاج بدون إذن مسبق أو وجود عذر قهرى ومخبزين قاما بإنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات ومخبزين لعدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز.

وبمركز المحمودية تم ضبط 4 مخابز بلديه لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ومخبز بلدى لإنتاجه خبز غير مطابق للمواصفات ومخبز توقف عن العمل بدون إذن مسبق أو وجود عذر قهرى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملات رقابية بمحافظة البحيرة، فيتو

حملات رقابية بمحافظة البحيرة، فيتو

حملات رقابية بمحافظة البحيرة، فيتو

ويأتي ذلك في إطار جهود محافظة البحيرة لتكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الاستيلاء على الدعم والسوق السوداء ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

و ايضا في إطار توجيهات رئيس الوزراء بالمتابعة المستمرة لحركة الأسواق للتأكد من توافر السلع والمنتجات المختلفة، بكميات وأسعار مناسبة، مشددًا على التعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة لتعطيش الأسواق، أو إخفاء أو تخزين أو إحتكار السلع، حيث أكد على طرح السلع التى يتم ضبطها من التجار المستغلين للمواطنين بالأسعار العادلة.