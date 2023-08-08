الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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محافظات

محافظ بورسعيد يشكر رجال الأمن لجهودهم في تحويل شمال سهل الحسينية لمزارع سمكية

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، فيتو

وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الشكر والتقدير للسيد اللواء مازن صبري مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، وذلك على التعاون المثمر في ملف شمال سهل الحسينية، والمشاركة في تنفيذ حملة مكبرة في إطار الخطوات التنفيذية للبدء في تجفيف منطقة شمال سهل الحسينية وتحويل مساحة 33 ألف فدان بمنطقة شمال سهل الحسينية، من مزارع سمكية تروى من مصرف بحر البقر إلى أرض زراعية تروى من ترعة السلام لزيادة الرقعة الزراعية "زمام محافظة بورسعيد"،  بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.  

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كما توجه محافظ بورسعيد خلال تصريحات صحفية صادرة عنه بالشكر والتقدير للسيد اللواء ابراهيم حمدي مساعد مدير أمن بورسعيد،  تقديرا لجهوده المتواصلة ومتابعته اليومية لأعمال الحملة المكبرة التي تمت بالتعاون بين الجهات المعنية لغلق الفتحات المخالفة المؤدية لمنطقة شمال سهل الحسينية، فضلا عن متابعة أعمال تطهير المصارف والمراوي بشمال سهل الحسينية وإزالة المزارع السمكية لتحويلها لمزارع نباتية، مؤكدا أن ملف تحويل منطقة شمال سهل الحسينية من الاستزراع السمكي للاستزراع النباتي يحظى باهتمام ومتابعة مستمرة من القيادة السياسية،  مشيدا بالتعاون المثمر بين كافة الجهات التنفيذية والأمنية حتى تم إنجاز العمل في وقت قياسي وتم غلق 57 فتحة مخالفة،  و تطهير المصارف والمراوي للبدء في التحول للاستزراع النباتي بمنطقة شمال سهل الحسينية. 

هذا ويعقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،  اجتماعات دورية،  لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي في أعمال تحويل منطقة شمال سهل الحسينية من الاستزراع السمكي للاستزراعي النباتي،  لزيادة الرقعة الزراعية،  وتطوير المنطقة بأكلملها،  تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية

 

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