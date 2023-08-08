منشأة جديدة ببريطانيا لمواجهة الأوبئة المستقبلية تضم فيروسات حية

كشفت الحكومة البريطانية النقاب عن منشأة طبية متخصصة بأبحاث اللقاحات سيعمل العلماء فيها على ضمان التصدي للأوبئة "المستقبلية المجهولة" وإيقافها.

وبحسب صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، فإن الهدف من المنشأة يتمثل في السيطرة على الأوبئة، "دون التسبب بالاضطرابات التي ألحقتها جائحة (كوفيد-19) على حياة ملايين البشر".

ويقع مركز تطوير وتقييم اللقاحات الجديدة في وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة.

وسيحتفظ المركز بالفيروسات الحية في مرافق احتواء خاصة، لتمكين العلماء من البحث في مسببات الأمراض التي ليس لها لقاحات بعد أو تلك التي يمكن تحسين عملية التحصين تجاهها.

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كما سيعمل الباحثون على التصدي لضربات محتملة من متحورات فيروس كورونا بالإضافة إلى إجراء تجارب سريرية على لقاحات لعلاج حمى القرم -الكونغو النزفية، التي يتسبب بها فيروس ينتقل عن طريق حشرة القراد، وهي مرض قاتل في نحو 30% من الحالات.

ونقلت الصحيفة عن البروفيسورة ديم جيني هاريز، رئيسة وكالة الأمن الصحي قولها إن "ما نحاول القيام به الآن هو البناء على ما تم إنجازه من لقاحات للتصدي لفيروس كورونا، بينما نمضي قدمًا في مواجهة أي تهديدات وبائية جديدة".

ومن المؤمل أيضًا أن تسهم هذه المنشأة الجديدة في مساعدة المملكة المتحدة في تعزيز التأهب لمسببات الأمراض والأوبئة غير المعلومة والتي لم يتم تحديدها بعد مع إمكانية حدوث جائحة مستقبلية.

وأوضحت أن "المملكة المتحدة تدرس أيضًا مدى سرعة الاستجابة لتطوير لقاحات مستقبلية في حال ظهور فيروس جديد في مكان ما من العالم".

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