إيريس، متحور جديد من كورونا ينتشر في أمريكا وبريطانيا

أعلنت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة، أن متحورًا جديدًا من كوفيد 19، يُطلق عليه اسم " إيريس" أو " EG.5.1" وينحدر من سلالة أوميكرون، قد انتشر في المملكة المتحدة.

وأوضحت أن هذا المتحور يقف بالفعل خلف واحدة من كل سبع حالات جديدة. كما أن انتشاره زاد بسرعة في الأسابيع الأخيرة.

وأصبح المتحور مسؤولًا بالفعل عن 17٪ من الحالات في الولايات المتحدة و15٪ في المملكة المتحدة، وفقا لموقع "انفوباي" الإخباري.

Advertisements

وبحسب العالم الشهير إريك توبول، مؤسس ومدير معهد " Scripps Research Translational Institute"، الأمريكي، فإن متحور " EG.5.1" يواصل إظهار ارتفاع قوي ومتسارع، حيث قفز من 11% إلى 17% في آخر أسبوعين.

وكشفت بيانات صادرة عن المراكز الأمريكية لمراقبة الأمراض والوقاية منها، أن المتحور أصبح " EG.5.1" في الأسبوع الماضي هو السلالة المسيطرة في الولايات المتحدة.

وفي المملكة المتحدة، تراقب وكالة الصحة الحكومية انتشار هذه السلالة منذ تصنيفها في 31 يوليو الماضي، لا سيما مع ارتفاع الحالات في آسيا، حيث تظهر أحدث البيانات أن انتشاره المتسارع يمكن أن يكون أحد أسباب الزيادة الأخيرة في الإصابات في المملكة المتحدة.

وعلى الرغم من أن الأرقام الحالية بعيدة عن الأرقام القياسية للوباء، إلا أن العلماء يراقبون عن كثب تطور فيروس " SARS-COV-2" الذي يسبب COVID-19، نظرًا لتطوره المستمر وقدرته على مراوغة المناعة.

ووفقًا للإحصاءات، زادت معدلات COVID-19 في المملكة المتحدة في ذروة الصيف من 3.7% إلى 5.4% الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى ذلك، ارتفع معدل دخول المستشفيات إلى 1.97 لكل 100 ألف حالة من السكان، مقارنة بـ 1.17 في تقرير" UKHSA" السابق.

وفي يوليو الماضي، صنفت منظمة الصحة العالمية سلالة " EG.5.1" على أنها "متغير تحت السيطرة".

وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى تضاعف الانتشار العالمي لـ " EG.5.1" بدء من منتصف يونيو إلى منتصف يوليو الماضيين، وحتى الآن، تم تسجيله في 45 دولة.

وحثت المنظمة، الحكومات على الحفاظ على الأنظمة الصحية التي أنشأتها من أجل COVID-19 وليس تفكيكها.