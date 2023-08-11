كيفية التداول فى الأوراق المالية دون الحاجة إلى مدير حساب أو وسيط تداول، يمكن القول إن التداول فى الأوراق المالية من الأمور التى تحتاج إلى الخبرة الكافية لكى تستطيع أن تتداول بكل سهولة ودون أن تفقد أموالك ومدخراتك.

وإن أردت أن تتداول بنفسك عن طريق الإنترنت دون الحاجة إلى شركة سمسرة أو وسيط فعليك أن تكون متيقنا من مدى قدرتك على خوض ذلك العمل دون الوسيط أو المساعد المتمثل فى شركات السمسرة والتى تكون بمثابة المدير الفنى للمتداول، ولكن إن أخذت قرار التداول بمفردك فلا ضرر، كل ما عليك فعله هو دراسة وقراءة التحليل الفنى والمالى والخلفية التاريخية لكل سهم ومن ثم البدء فى التداول.

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صورة توضيحية للتحليل الفنى، فيتو

الاكتتاب في الأسهم وبدء التداول دون وسيط

اكتتاب يعني طرح أو عرض عام، وقد شهدت العديد من الشركات تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة بفضل استخدامها للاكتتاب، كما أن الاكتتاب في الأسهم هو قيام مجموعة من الأفراد بشراء الأسهم التي تخص إحدى المؤسسات بعد الانتهاء التام من تأسيسها، فضلًا عن أنه يعني طرح بعض الشركات أو المؤسسات أسهمها من أجل زيادة رأس المال الخاص بها.

يتم فتح باب الاكتتاب في الأسهم للجميع ويجب أن تمتلك حسابا ومحفظة استثمارية بشركة السمسرة وذلك بعد أن يتم تحديد سعر الطرح للأسهم عن طريق كل من الشركة المصدرة وبنك الاستثمار وكذلك بعد أن توافق الهيئة العامة للرقابة المالية على هذا السعر.

تقديم طلب عادي عن طريق شركات السمسرة لشراء الأسهم خلال عملية الاكتتاب.

ثم إصدار الأسهم مع وضع الشركة بالقيد داخل البورصة حتى يتمكن المستثمر من التداول عليها، وبعد ذلك يتحرك سعر السهم وفقا لحركة العرض والطلب في السوق.

بعد حصولك على الأسهم بعد شرائها من الشركة المساهمة يصبح لك الأحقية في المشاركة في اتخاذ القرارات داخل الشركة بعد ذلك.

في نهاية العام يتم توزيع أرباح الشركة على المساهمين وذلك وفقًا لحصتهم في رأس المال.

مؤشرات، فيتو

ما هى أفضل أداة استثمارية لتنمية مدخراتك

يمكن القول وعلى سبيل المثال أن هناك مستثمرا صغيرا لا يملك خبرة كافية فى طرق الاستثمار، يمكنه أن يستثمر حوالى ما قيمته الـ 1000 جنيه بصورة شهرية بداية من العام 2020 وحتى نهاية 2023، فسنجد أن إجمالى ما قام بإدخاره هو 48 ألف جنيه، ولنفترض أنه كان يقوم باستثمار هذا المبلغ فى وديعة بنكية فكان من المتوقع وفقًا لأسعار الفائدة التى شهدها الاقتصاد خلال تلك السنوات الماضية أن تصل استثماراته إلى نحو 58560 ألف جنيه وذلك بافتراض أنه يقوم بادخار الفوائد أيضًا أى أن العائد يصل إلى 11 % تقريبًا.

أما فى حال أن الشخص كان يقوم بتحويل مدخراته إلى البورصة المصرية فمن المتوقع ان تصل حجم مدخراته الى 70000 ألف جنيه وذلك بدون أن يقوم بالشراء بالهامش أو الاقتراض وما الى ذلك، وبطبيعة الحال قد يرغب الفرد في الحصول على دخل جديد إضافي يستطيع من خلاله تنمية أمواله من خلال الاستثمار في تلك الأموال، ويريد استثماره في البورصة، ولكن ربما ليس لديه الخبرة الكافية لذلك، قد يصعب عليه الأمر أو تنقصه بعض المعلومات عن طبيعة الإجراءات اللازمة للاستثمار في البورصة، ونقدم خلال السطور التالية أبرز 10 خطوات للاستثمار الصحيح فى البورصة المصرية ".