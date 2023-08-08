رئيس برنامج الهندسة المدنية بالنيل الأهلية: نقدم خريجا مؤهلا ومطلوبا لسوق العمل (فيديو)

أكد الدكتور شريف عبد السلام، رئيس برنامج الهندسة المدنية والبنية التحتية، بكلية الهندسة والعلوم التطبيقية بجامعة النيل الأهلية، ووكيل الكلية لشئون الطلاب، على أهمية هذا البرنامج وخريجيه في التنمية العمرانية الجديدة والمشروعات الكبرى التي سعت الدولة المصرية القيام بها وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المشروعات القومية العملاقة، والمشروعات الاستثمارية الانشائية، ومشيرا إلى أهمية خريج هذا البرنامج لما له من طلب في سوق العمل الحالي خاصة مع التوسع في فكرة المشروعات الكبرى في مصر والدول العربية.

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رئيس برنامج الهندسة المدنية بالنيل الأهلية: نقدم خريج مؤهل ومطلوب لسوق العمل ويتمتع بجدارة

وقال في تصريحات خاصة بمناسبة إبداء الطلاب رغباتهم في المرحلة الأولى للتنسيق 2023/ 2024 أن كلية الهندسة والعلوم التطبيقية بجامعة النيل الاهلية، وبرامجها المختلفة تقدم تعليم يتواكب مع متطلبات سوق العصر واحتياجات سوق العمل وتقوم بتأهيل الطالب خلال سنوات الدراسة ليكون ذو جدارة علمية وبحثية مرموقة في مجاله الأكاديمي والعملي، وهو ما يقدمه برنامج الهندسة المدنية والبنية التحتية بالكلية والتي تصل مدة الدراسة فيه إلى 4 سنوات دراسية ونصف طبقا للائحة الجامعة ومن الممكن أن تصل إلى 4 سنوات بعدد ساعات معتمدة تبلغ 144 ساعة، ويضم شعبة التشييد وإدارة وسائل النقل والهندسة البيئية والموارد المائية، ويقوم الطالب خلال سنوات مدة البرنامج بدراسة استخدام أجهزة الكمبيوتر الحديثة وهو جزء لا يتجزأ من برنامج الدراسة من مواد ومقررات حيث يتم تدريس الطلاب مقررات عن نمذجة معلومات البناء "BIM" ومقررت " REVIT " وهو برنامج يدعم إدارة معلومات BIM.

ويقوم البرنامج بالتركيز على استخدام الطالب للمعامل الحديثة التي تتمتع بها الهندسة المدنية وعددها 6 معامل على مستوى عال من الجودة وهي معمل ( الخرسانة - الأسفلت والطرق- الهندسة البيئية والمياه- ميكانيكا التربة والاساسات- معمل المساحة والــ GPS - معمل الهيدروليكا- ماكينات التحميل الخاصة بالعناصر الانشائية).

جامعة النيل الأهلية

وأشار الدكتور شريف عبد السلام، رئيس برنامج الهندسة المدنية والبنية التحتية بكلية الهندسة والعلوم التطبيقية بجامعة النيل الأهلية، ووكل الكلية لشئون الطلاب، على أهمية التدريب الصيفي الذي تقدمه الكلية والبرنامج للطلاب حيث توفر الكلية لطلابها عدد من الأماكن للتدريب خلال فترة الصيف في المشروعات الكبرى مثل العاصمة الإدارية وغيرها من المشروعات القومية العملاقة حيث يقوم الطالب بالتدريب خلال فترة الصيف لمدة 30 يوم متصلة بحضور ومساعدة أعضاء هيئة التدريس بالبرنامج الأمر الذي من شأنه إكساب الطالب الجدارات والمهارات المعتمدة لسوق العمل ومن خلال التدريب يمكنه التعرف على كبرى شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية التي تعمل في هذه المشروعات مما يؤهله التعرف على الفرص المتاحة له للعمل بعد تخرجه.

ونوه رئيس برنامج الهندسة المدنية والبنية التحتية بكلية الهندسة والعلوم التطبيقية بجامعة النيل الأهلية، إلى أهمية مشاريع التخرج داخل البرنامج والتي يقوم بها الطلاب وهي تتم على مرحلتين الأولى "مشروع بحثي" يقوم فيه الطالب باستخدام المعامل المتاحة له لتطوير شيئ ما جديد بطريقة مبتكرة، والمرحلة الثانية هي "تصميم المنشآت والمرافق والبنية التحتية" باستخدام النتائج التي توصل إليها في المرحلة الأولى من المشروع، وليكن مثلا ابتكار الطلاب لفكرة خليط الاسمنت مع الكاوتش الأمر الذي من شأنه المحافظة على البيئة من فكرة حرق الكاوتش وفي نفس الوقت منح خليط الأسمنت نفسه قوة مختلفة بعد خلطه مع الكاوتش واستخدامه في رصف الطرق وغيرها من الأمور والأفكار الكثيرة التي يقوم فيها الطالب بالرصد النظري والتطبيق العملي.

وكشف عن برامج التبادل الطلابي التي تقدمها الكلية والبرنامج حيث يمكن لطلبة الهندسة " مدني " الاستفادة من هذه البرامج ودراسة فصل كامل في احدى الجامعات العالمية مثل جامعة نوتنجهام في انجلترا وجامعة جلاسكو في اسكتلندا، خاصة وأن جميع أعضاء هيئة التدريس بالقسم حاصلين على درجاتهم العلمية والماجستير والدكتوراه من جامعات دولية عريقة في أمريكا وكندا وإنجلترا.

وقال شريف عبد السلام، أن هناك فرص واعدة تنتظر خريجي البرنامج خاصة وأن البرنامج مقرراته تضع نصب عينيها النظر إلى سوق العمل واحتياجاته وهو ما يحاول البرنامج توفيره وتقديمه خاصة بعد الطلب المتزايد في دول الخليج على "المهندس المدني المصري" وتحديدا في مشروعات بناء المدن الذكية الجديدة والبنية التحتية التي تشهدها مصر والدول العربية في الطرق والكباري والموانئ والمطارات وإقامة محطات المياه خاصة وأن البرامج والمشروعات التي تعتمد عليها الهندسة المدنية لن تتوقف لأنها تعتمد على التنمية ومن هنا تساعد جامعة النيل الأهلية وبرنامج الكلية على تخريج طالب على أعلى مستوى من الامكانيات يستطيع العمل في إدارة مشروعات وأعمال التشييد ليس فقط للعمل في شركات المقاولات بل يمكنه العمل في شركات التطوير العقاري التي تجتاح مصر حاليا وتحتاج إلى المهندس المدني بأعلى الرواتب.

كما يمكن للمهندس المدني خريج البرنامج في جامعة النيل الأهلية أن يقوم بإنشاء شركات صغيرة بسهولة خاصة وأن البرنامج يقوم بتأهيل الطالب في الهندسة المدنية عن طريق تعليمه كيفية استخدام لغات البرمجة نظرا لدخول فكرة الذكاء الإصطناعي في إنشاء وإدارة المدن والمنشأت الذكية الموفرة للطاقة، ويقوم الطلاب في البرنامج بدراسة لغات مثل PYTHON لتساعدهم على القيام بعمل البرمجة واستخدام الذكاء الاصطناعي في تصميم المدن والمرافق.

وكشف أنه من إيجابيات البرنامج قيام الطالب بالشراكة في كتابة ابحاث علمية مع أساتذته ونشرها في المجلات الدورية الدولية والمشاركة بها في المؤتمرات العلمية داخل مصر وخارجها