الأحد 06 أغسطس 2023
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اقتصاد

تعاون بين إيتيدا وغرفة صناعة التكنولوجيا لدعم حصول الشركات على شهادة CMMI

ايتيدا، فيتو
ايتيدا، فيتو

أعلنت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عن مبادرتها لدعم الشركات بنسبة 50 % للحصول على شهادة CMMI بالتعاون مع مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا".
 

دور إيتيدا والغرفة 

يأتي هذا التعاون في إطار حرص كل من مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إيتيدا وغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على تنمية قدرات الشركات المحلية وتطوير أدائها وزيادة إنتاجيتها وتطوير كفاءتها الفنية وجودة منتجاتها وزيادة قدراتها التصديرية من خلال مواكبة التطورات العالمية.

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كما تأتي المبادرة ضمن جهود محور تنمية قدرات الشركات بالغرفة وحرصا من الغرفة على رفع كفاءة الشركات الأعضاء وجودة منتجاتها وتأهيل الشركات للتصدير ودخول أسواق جديدة حيث تلاقت أهداف الغرفة ومركز SECC التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إيتيدا لتعزيز تنافسية شركات تكنولوجيا المعلومات المصرية والارتقاء بمستوى هندسة البرمجيات وإضفاء المزيد من الطابع الاحترافي عليها.

وتستهدف المبادرة تشجيع الشركات المحلية أعضاء غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتي بدورها ستقوم بدعم نسبة 50% من تكلفة حصول كل شركة على شهادة نموذج استحقاق الجودة المدمج في مجالات التطوير أو الخدمات والمعروفة باسم Capability Maturity Model Integration for Development (CMMI-DEV/SVC) والتي يقدمها مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات (SECC).

 

تطبيق المعايير العالمية 

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جدير بالذكر أن مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات (SECC) بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" يقدم خدمات الاستشارات والتدريب وتطبيق المعايير العالمية في صناعة البرمجيات  بصفته شريك معهد هندسة البرمجيات الأمريكي SEI، حيث يمنح المركز هذه الشهادات الفنية ويقوم بخدمات التقييم وتحديد مستوى الشركات بموجب هذه الشراكة والترخيص من المعهد الأمريكي.

 

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